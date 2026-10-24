Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности

Германия планирует приобрести у европейских производителей тысячи высокоточных систем вооружения большой дальности для укрепления своего военного арсенала.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, Берлин стремится усилить оборонные возможности перед лицом угроз, исходящих от России.

Отмечается, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk в Германию отложены на неопределённый срок, поэтому страна отдаёт предпочтение альтернативным системам вооружения.

По словам источников, представители Министерства обороны Германии ведут переговоры с американской компанией оборонных технологий Covenant о заключении контракта стоимостью свыше одного миллиарда евро.

Речь идёт о закупке тысяч мощных крылатых ракет Anthem, предназначенных для запуска с наземных установок.

О сроках заключения контракта и начала поставок пока не сообщается.