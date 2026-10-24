В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой

Стали известны новые подробности массовой драки в кафе "Ab-Hava" в Баку, в результате которой погиб человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в драке также участвовал Ахмед Ализаде, сын депутата Арзухана Ализаде. По имеющимся данным, он не наносил никому ножевых ранений и не совершал убийства.

Продолжаются поиски двух человек, подозреваемых в непосредственном участии в убийстве.

Отметим, что инцидент произошел в кафе "Ab-Hava", расположенном в Хатаинском районе Баку. Во время массовой драки участники нападали друг на друга с ножами, в результате чего один человек погиб.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное убийство).

Напомним, что первым новость об убийстве опубликовал сайт Oxu.az.