Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами ожидаются периодические дожди. В отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла, днём - 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана местами также ожидаются периодические дожди. В отдельных местах осадки могут носить интенсивный ливневый характер. Возможны грозы и град, а в высокогорных районах - снег. В восточных районах страны ожидается некоторое усиление осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16 градусов тепла, днём - 17-21 градус тепла. В горных районах ночью ожидается 2-6 градусов тепла, днём - 8-13 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az