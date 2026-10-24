https://news.day.az/world/1869306.html Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО Тайфун "Чампи" добрался до островов архипелага Рюкю, на юго-западе Японии (ближе к Тайваню, чем японскому Кюсю). Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО
Тайфун "Чампи" добрался до островов архипелага Рюкю, на юго-западе Японии (ближе к Тайваню, чем японскому Кюсю).
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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