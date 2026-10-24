В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне

2 ноября в 19:00 в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоится концерт "Песнь Победы", посвященный Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

В рамках концерта в исполнении известных артистов и оркестров филармонии прозвучат музыкальные произведения, воспевающие любовь к Родине, героизм азербайджанских военнослужащих, национальное единство и отражающие гордость за историческую Победу.

Концерт станет музыкальным посвящением Победе, имеющей особое значение для истории Азербайджана, и напомнит о важности сохранения национальных ценностей и патриотического духа.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии и на сайте iticket.az.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.