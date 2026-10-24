Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО

В столице Кении Найроби 23 октября обрушилось строящееся многоэтажное здание. Как сообщает агентство Reuters, инцидент произошел в оживленном торговом районе Истли около 13:40 по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Под завалами могут находиться люди, однако точное число пострадавших и погибших пока не установлено. Власти допускают, что под обломками остаются рабочие и случайные прохожие.

Рухнувший объект насчитывал не менее 12 этажей, при этом нижний уровень уже эксплуатировался, несмотря на продолжавшиеся строительные работы. Момент происшествия попал на видео: на кадрах видно, как здание стремительно складывается, а улицы накрывает плотное облако бетонной пыли, от которого разбегаются очевидцы.

К месту ЧП стянуты силы экстренных служб и Красного Креста, для разбора конструкций задействована тяжелая техника. Спасательную операцию осложнила толпа зевак. По данным Associated Press, полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы расчистить подъезды для машин скорой помощи, так как некоторые собравшиеся бросали в автомобили камни.

Причины катастрофы устанавливаются. Данное происшествие стало вторым в Найроби за неделю: ранее, 17 октября, при демонтаже здания в центре столицы пострадали четыре человека.