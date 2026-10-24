https://news.day.az/world/1869352.html

Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО

Во Франции вспыхнули новые протесты. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Клермон-Ферране, что находится в центре страны, демонстранты (в основном молодёжь и подростки) вышли на улицы с красными флагами. Начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ.