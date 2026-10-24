https://news.day.az/world/1869352.html Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО Во Франции вспыхнули новые протесты. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Клермон-Ферране, что находится в центре страны, демонстранты (в основном молодёжь и подростки) вышли на улицы с красными флагами. Начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ.
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО
Во Франции вспыхнули новые протесты.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Клермон-Ферране, что находится в центре страны, демонстранты (в основном молодёжь и подростки) вышли на улицы с красными флагами. Начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре