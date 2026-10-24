Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянским сепаратистам снова указали на дверь. После удара, который был нанесен им собственным властями, не позволившими открыть павильон "арцаха" на конференции СОР17 в Ереване, очередной пинок пришел из Европы.

Армянские СМИ с горечью сообщают, что "арцахские" коллективы не пустили на XVI Международный хоровой и фольклорный смотр "Vienna Christmas Voices", который пройдет в Вене с 27 по 30 ноября. Сепаратистская тусовка готовилась изо всех сил, надеясь, что вот на этот раз провокация состоится. Три месяца "государственные" (только представьте!) коллективы готовились по специально составленной программе, а 21 октября им сообщили, что могут не приезжать.

Сепаратисты пришли в бешенство и бросились за разъяснениями к руководству фестиваля. В переписке с ними президент Всемирной ассоциации фестивалей (WOFA) Зоран Стрезовски сообщил, что их участие было отменено после поступления писем из ряда посольств, в которых была разъяснена суть дела.

Так называемый "центр арцахской культуры" разразился гневным заявлением по этому поводу и потребовал сообщить, какие посольства направили письма организаторам. Информация предоставлена не была, что вполне естественно.

"Может ли сохранение культурного наследия считаться сепаратистской деятельностью, а артисты, представляющие это наследие, - опасными?" - говорится в заявлении.

Отвечаем: конечно, может, если речь идет об армянском сепаратизме.

Сепаратистская масса, осевшая в Армении и активно использующаяся тамошними реваншистскими кругами в своих целях, не желает просыпаться. Совет включить мозги тут, видимо, неуместен из-за отсутствия таковых.

Удивительно, как "государственные" коллективы несуществующего на планете государства вообще зарегистрировали в качестве участников. Так любой может придумать себе страну и от ее имени петь и плясать на международных фестивалях. У карабахских сепаратистов могут быть кружки художественной самодеятельности в масштабах районного дома культуры, но никаких "государственных" ансамблей песни и пляски у них быть не может по причине отсутствия самого "государства". Все-таки очень интересно, когда на международный конкурс регистрируется "государственный оркестр арцаха", у организаторов не возникает хотя бы простого человеческого любопытства прогуглить, что это за государство такое?

Оказывается, в прошлом году на аналогичный фестиваль, проходивший в Италии, провокатором пролезть удалось. Видимо, недосмотрели. Если бы и тогда был поднят вопрос, никакого "успешного выступления бы не было. Сепаратисты рассчитывали, что и в этом году пронесет. Но не пронесло.

В Армении поддерживают коллективы, действовавшие как "государственные" в годы армянской оккупации Карабаха. Эти коллективы продолжают действовать не как принадлежащие Республике Армения, а как "арцахские". Так же, как остаются те, кто с маниакальным упорством продолжают считать себя "президентом", "спикером", "министром" и др. ликвидированного сепаратистского режима, на культурной площадке продолжаются провокации. Наличие подобной культурной повестки служит сохранению "карабахской повестки" в самой же Армении и наносит серьезный урон перестройке мышления армянского общества.

Как и под какими названиями выступают сепаратистские коллективы в Армении, не наше дело. Но на международную площадку они допущены не будут. Азербайджанская сторона постарается сделать для этого все возможное.

Кстати, не удивимся, если среди обратившихся к организаторам фестиваля было и посольство Армении.