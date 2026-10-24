Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялся вечер памяти народного писателя, выдающегося драматурга Ильяса Эфендиева.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы театра.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители культуры и искусства, а также ценители театрального искусства.

Перед началом спектакля заслуженный деятель искусств, профессор Марьям Ализаде, народный артист Нуреддин Мехтиханлы и народная артистка, профессор Бести Джафарова выступили с речами, в которых рассказали о выдающемся вкладе Ильяса Эфендиева в общественно-политическую жизнь Азербайджана, национальную культуру и литературу.

Было отмечено, что творчество Ильяса Эфендиева занимает особое место в азербайджанской драматургии благодаря психологической глубине, вниманию к внутреннему миру человека и сложным характерам героев. Произведения драматурга на протяжении многих лет занимали важное место в репертуаре Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Они оказали значительное влияние на расширение творческих возможностей актёров и режиссёров, а также на углубление психологической выразительности сценических образов.

В рамках вечера был показан спектакль "Хуршидбану Натаван". Режиссёр-постановщик спектакля - народный артист Азер Паша Нематов, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, композитор - народный артист Сиявуш Керими.