Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО
В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялся вечер памяти народного писателя, выдающегося драматурга Ильяса Эфендиева.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы театра.
В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители культуры и искусства, а также ценители театрального искусства.
Перед началом спектакля заслуженный деятель искусств, профессор Марьям Ализаде, народный артист Нуреддин Мехтиханлы и народная артистка, профессор Бести Джафарова выступили с речами, в которых рассказали о выдающемся вкладе Ильяса Эфендиева в общественно-политическую жизнь Азербайджана, национальную культуру и литературу.
Было отмечено, что творчество Ильяса Эфендиева занимает особое место в азербайджанской драматургии благодаря психологической глубине, вниманию к внутреннему миру человека и сложным характерам героев. Произведения драматурга на протяжении многих лет занимали важное место в репертуаре Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Они оказали значительное влияние на расширение творческих возможностей актёров и режиссёров, а также на углубление психологической выразительности сценических образов.
В рамках вечера был показан спектакль "Хуршидбану Натаван". Режиссёр-постановщик спектакля - народный артист Азер Паша Нематов, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, композитор - народный артист Сиявуш Керими.
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