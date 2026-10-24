https://news.day.az/azerinews/1869364.html Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakini 1977-ci il təvəllüdlü R.Cəfərov bıçaqlanma diaqnozu ilə xəstəxanaya yeləşdirilib. Dərhal ona yardım edilib, vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı
Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakini 1977-ci il təvəllüdlü R.Cəfərov bıçaqlanma diaqnozu ilə xəstəxanaya yeləşdirilib. Dərhal ona yardım edilib, vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə 49 yaşlı kişi qonşusu tərəfindən bıçaqlanıb. Hadisənin hansı şəraitdə baş verməsi məlum deyil.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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