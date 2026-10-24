Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста

Сотрудники правоохранительных органов Франции применили слезоточивый газ для разгона протестующих в Лионе. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV.

В Лионе возникли первые за день столкновения между полицией и протестующими. Отмечается, что проведение демонстраций в нескольких районах города было запрещено.

Протесты во Франции начались в конце сентября с демонстраций старшеклассников из-за проблем в сфере образования и постепенно охватили всю страну. Потом демонстранты стали выступать против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения.

Ранее мы писали, что во Франции вспыхнули новые протесты.