https://news.day.az/world/1869370.html Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста Сотрудники правоохранительных органов Франции применили слезоточивый газ для разгона протестующих в Лионе. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV. В Лионе возникли первые за день столкновения между полицией и протестующими. Отмечается, что проведение демонстраций в нескольких районах города было запрещено.
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста
Сотрудники правоохранительных органов Франции применили слезоточивый газ для разгона протестующих в Лионе. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV.
В Лионе возникли первые за день столкновения между полицией и протестующими. Отмечается, что проведение демонстраций в нескольких районах города было запрещено.
Протесты во Франции начались в конце сентября с демонстраций старшеклассников из-за проблем в сфере образования и постепенно охватили всю страну. Потом демонстранты стали выступать против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения.
Ранее мы писали, что во Франции вспыхнули новые протесты.
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