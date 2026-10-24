https://news.day.az/azerinews/1869372.html Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI Azərbaycan 71 adda dərman istehsal edir. Trend-in qüvvədə olan qanunvericilikdən əldə etdiyi məlumata görə, həmin dərmanların siyahısı 2024-cü il fevralın 26-da təsdiqlənmişdi. Azərbaycanda istehsal olunan dərmanların siyahısını təqdim edirik: № Dərman vasitəsinin əmtəə nişanının adı Təsiredici maddəsinin dozası Qablaşdırması

Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI

Azərbaycanca, 24 октября 2026 17:45 (UTC +04:00) 395
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman

Azərbaycan 71 adda dərman istehsal edir.

Trend-in qüvvədə olan qanunvericilikdən əldə etdiyi məlumata görə, həmin dərmanların siyahısı 2024-cü il fevralın 26-da təsdiqlənmişdi.

 

Azərbaycanda istehsal olunan dərmanların siyahısını təqdim edirik:

Dərman vasitəsinin əmtəə nişanının adı

Təsiredici maddəsinin dozası

Qablaşdırması

Farmasevtik forması

Orijinal və ya generik olması

İstehsalçı Şirkət

Qeydiyyat vəsiqəsinin nömrəsi

Qeydiyyat vəsiqəsinin bitmə tarixi

1

2% Salisil - Rezorsin spirtli məhlul

Salisil turşusu: Resorsinol - 2 g/100 ml

Xaricə istifadə üçün məhlul 30 ml şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada

Məhlul

Orijinal

Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00311

06.04.2026

2

Alteks

Gülxətmi kökünün ekstraktı - 3.125 g/125 g

Daxilə qəbul üçün şərbət 125 q, narıncı rəngli şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada

Şərbət

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №20-00488

01.06.2025

3

Amlodipin Parla

Amlodipin - 5 mg

Tabletlər №30 (3x10) blisterdə, karton qutu qablaşmada

Tablet

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №23-00207

02.03.2028

4

Amlodipin Parla

Amlodipin - 10 mg

Tabletlər №30 (3x10) blisterdə, karton qutu qablaşmada

Tablet

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №23-00206

02.03.2028

5

Atopar

Atorvastatin kalsium üçhidrat - 10.82 mg ekvivalent Atorvastatin - 10 mg

Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada

Örtüklü tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-01160

15.12.2027

6

Atopar

Atorvastatin kalsium üçhidrat- 21.64 mg ekvivalent Atorvastatin - 20 mg

Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada

Örtüklü tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-01161

15.12.2027

7

Atopar

Atorvastatin kalsium üçhidrat - 40.82 mg ekvivalent Atorvastatin - 40 mg

Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada

Örtüklü tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-01162

15.12.2027

8

Azitromisin Parla

Azitromisin - 500 mg (Azitromisin ikihidrat)

Örtüklü tabletlər №3 (1x3) blisterdə, karton qutu qablaşmada

Örtüklü tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №23-00205

02.03.2028

9

Beqamma

2 ml ehtiva edir: Tiamin hidroxlorid - 10 mg, Riboflavin sodium fosfat - 4 mg, Nikotinamid - 40 mg, Piridoksin hidroxlorid - 4 mg, Sianokobalamin - 8 mcg, Dekspantenol - 6 mg

İnyeksiya üçün məhlul 2 ml ampullarda №5, karton qutu qablaşmada

İnyeksiya üçün məhlul

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00826

24.08.2026

10

Beybimiks

120 ml ehtiva edir:

Zirə yağı (Oleum Carum carvi) - 1,2 mq, Adi razyana yağı (Oleum Foeniculum vulgare) - 1,2 mq, Uzunyarpaq nanənin yağı (Oleum Mentha longifolia) - 0,3 mq, Çöl Nanəsinin yağı (Oleum Mentha arvensis) - 03 mq.)

Şərbət 120 ml, şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada

Şərbət

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00501

21.05.2026

11

Diabeton ® MR

Qliklazid - 60 mg

Təsiredici maddəsi modifikasiya olunmuş şəkildə azad olan tabletlər №30 (2x15), №60 (4x15) konturlu-yuvalı qablaşmada, karton qutuda

Tablet

Orijinal

R-Pharm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00898

17.09.2026

12

Diasmet

Metformin hidroxlorid - 850 mg

Örtüklü tabletlər №100 (10x10) blisterdə, karton qutu qablaşmada

Örtüklü tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-00453

24.05.2027

13

Diasmet

Metformin hidroxlorid - 850 mg

Örtüklü tabletlər №30 (3x10) blisterdə, karton qutu qablaşmada

Örtüklü tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-00453

24.05.2027

14

Diasmet ER

Metformin hidroxlorid - 500 mg

Təsiredici maddəsi tədricən azad olunan örtüklü tabletlər №100 (10x10) Alü/PVX blisterdə, karton qutu qablaşmada

Tədricən azad olunan tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan

DV №23-01040

02.11.2028

15

Diasmet ER

Metformin hidroxlorid - 1000 mg

Təsiredici maddəsi tədricən azad olunan örtüklü tabletlər №100 (10x10) Alü/PVX blisterdə, karton qutu qablaşmada

Tədricən azad olunan tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan

DV №23-01039

02.11.2028

16

Enkapril

Enalapril Maleat - 10mg

Tabletlər №20 (1x20), blisterdə, karton qutu qablaşmada

Tablet

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan

DV №22-01273

30.12.2027

17

Enkapril

Enalapril Maleat - 20mg

Tabletlər №20 (1x20), blisterdə, karton qutu qablaşmada

Tablet

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan

DV №22-00851

07.09.2027

18

Faqolin məlhəmi

Dekspantenol - 50 mg/g, (Fıstıq yağı (Oleum Fagus) - 30 mq/q)

Xaricə istifadə üçün məlhəm 30 q, alüminium tubda №1, karton qutu qablaşmada

Məlhəm

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-01271

30.12.2027

19

Fitotussin

100 ml ehtiva edir: Nəştəryarpaq bağayarpağı (Plantago lanceolata) yarpağının ekstraktı - 5 q, Uca andızın (Inula helenium) kök və kökümsovunun ekstraktı - 5 q, Adi razyananın (Foeniculum vulgare) efir yağı - 0,1 q, Ağ tutun (Morus alba) şərbəti - 50 q.)

Daxilə qəbul üçün şərbət 100 ml, narıncı rəngli şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada

Şərbət

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00853

02.09.2026

20

Flukanol - AF

Flükonazol - 150 mg

Kapsullar №2 (1x2), blisterdə, karton qutu qablaşmada

Kapsula

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №20-00919

11.09.2025

21

Fulisinar - AF

Flüosinolon asetonid - 0.025 g/100 g

Məlhəm 15 q, alüminium tubda №1, karton qutu qablaşmada

Məlhəm

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-01016

18.10.2026

22

Fungipar

Flükonazol - 50 mg

Bərk kapsullar №10 (1x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada

Bərk kapsullar

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-00160

23.03.2027

23

Fungipar

Flükonazol - 150 mg

Bərk kapsul №6 (1x6), blisterdə, karton qutu qablaşmada

Bərk kapsullar

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №20-01128

13.11.2025

24

Hemoktran

Moroktokoq alfa - 500 IU/vial

İnfuziya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizə olunmuş toz, şüşə flakonda №1 və həlledici (natrium xlorid 0.9%) 4 ml şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada

İnfuziya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizə olunmuş toz və həlledici flakonda

Generik (biosimilar)

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №23-01041

02.11.2028

25

Hidrogen Peroksid

Hidrogen peroksid - 9.6 g/100 ml

Xaricə və yerli istifadə üçün məhlul 100 ml, şüşə flakonda №1

Məhlul

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan

DV №20-00034

17.01.2025

26

Hidrogen peroksid məhlulu 3%

Perhidrol - 3g/100ml

Xaricə istifadə üçün məhlul 100 ml flakonda №1

Məhlul

Orijinal

Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00365

09.04.2026

27

Ibuprofen Parla

İbuprofen - 400mg

Yumşaq jelatin kapsullar №100 (10x10) blisterdə, karton qutu qablaşmada

Yumşaq Jelatin kapsullar

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-01158

15.12.2027

28

Ibuprofen Parla

İbuprofen - 400mg

Yumşaq jelatin kapsullar №20 (2x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada

Yumşaq Jelatin kapsullar

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-01158

15.12.2027

29

Ibuprofen Parla

İbuprofen - 600mg

Yumşaq jelatin kapsullar №100 (10x10) blisterdə, karton qutu qablaşmada

Yumşaq Jelatin kapsullar

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-01159

15.12.2027

30

Kalsium xlorid

Kalsium xlorid - 5 g/100 ml; 10 g/100 ml

Daxilə qəbul edilən məhlul 100 ml, şüşə flakonda №1

Məhlul

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan

DV №22-00033

14.01.2027

31

Kamfora spirt 10%

Kamfora - 10 g/100 ml

Xaricə istifadə üçün məhlul 30 ml şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada

Məhlul

Orijinal

Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00313

06.04.2026

32

Kamfora spirti

Kamfora - 10 g/100 ml

Xaricə istifadə üçün məhlul 25 ml, 40 ml şüşə flakonda №1

Məhlul

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan

DV №20-00094

04.02.2025

33

Kamfora yağı

Kamfora - 10 g/100 ml

Xaricə istifadə üçün yağlı məhlul 25 ml və 40 ml, şüşə flakonda №1

Məhlul

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan

DV №20-00093

04.02.2025

34

Kresitan

Somatropin - 5 mg/1.5 ml

İnyeksiya üçün məhlul 1,5 ml, əvvəlcədən doldurulmuş qələmdə №1, karton qutu qablaşmada

Əvvəlcədən doldurulmuş qələm

Generik (biosimilar)

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-01013

14.11.2027

35

Kresitan

Somatropin - 10 mg/1.5 ml

İnyeksiya üçün məhlul 1,5 ml, əvvəlcədən doldurulmuş qələmdə №1, karton qutu qablaşmada

Əvvəlcədən doldurulmuş qələm

Generik (biosimilar)

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-00981

21.10.2027

36

Kseroform

Bismutum tribromofenol - 3 g

Yerli istifadə üçün toz 3 q, flakonda №1, karton qutu qablaşmada

Toz

Orijinal

Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00312

06.04.2026

37

Lakardin

Losartan Potassium - 50 mg

Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada

Örtüklü tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-01274

30.12.2027

38

Lakardin Plyus

Losartan Potassium - 100 mg, Hidroxlorotiazid - 25 mg

Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada

Örtüklü tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-01267

30.12.2027

39

Lakardin Plyus

Losartan Potassium - 50 mg, Hidroxlorotiazid - 12.5 mg

Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada

Örtüklü tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-01268

30.12.2027

40

Lanzipar

Lansoprazol - 30mg

Bərk jelatin kapsullar №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada

Bərk jelatin kapsullar

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №23-00201

02.03.2028

41

Laraglan

Liraglutid - 6mg/ml

İnyeksiya üçün məhlul 3ml, əvvəlcədən doldurulmuş qələmdə №2, karton qutu qablaşmada

Əvvəlcədən doldurulmuş qələm

Generik (biosimilar)

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-01269

30.12.2027

42

Leyner məlhəmi

Bor turşusu: - 1 g/100 g

Xaricə istifadə üçün məlhəm 20 q, alüminium tubda №1, karton qutu qablaşmada

Məlhəm

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-01270

30.12.2027

43

Leyner məlhəmi

Bor turşusu: - 0.5 g/40 g

Xaricə istifadə üçün məlhəm 20 q alüminium tubda №1, karton qutu qablaşmada

Məlhəm

Orijinal

Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00314

06.04.2026

44

Menovazin

Mentol - 0.625 g, Novokain - 0.25 g, Anestesin - 0.25 g

Xaricə istifadə üçün məhlul, 25 ml flakonda №1

Məhlul

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №20-00952

24.09.2025

45

Naftalan məlhəmi

Rafinləşdirilmiş naftalan nefti - 70 g/100 g

Xaricə istifadə üçün məlhəm 25 q, alüminium tubda №1, karton qutu qablaşmada

Məlhəm

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00473

06.05.2026

46

Naftalan məlhəmi

Rafinləşdirilmiş naftalan nefti - 70 g/100 g

Xaricə istifadə üçün məlhəm 25 q alüminium tubda №1, karton qutu qablaşmada

Məlhəm

Orijinal

Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00317

06.04.2026

47

Nanə cövhəri

İstiotlu nanə yarpaqları - 50 q/1000 ml, İstiotlu nanə yağı - 50 q/1000 ml)

Cövhər, 25 ml şüşə flakonda №1

Məhlul

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №20-00953

24.09.2025

48

Nidapar

Metronidazol - 250 mg

Örtüklü tablet №20 (2x10) blisterdə, katron qutu qablaşmada

Örtüklü tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №20-01129

13.11.2025

49

Nidapar

Metronidazol - 500 mg

Örtüklü tablet №24 (4x6) blisterdə, katron qutu qablaşmada

Örtüklü tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №20-01130

13.11.2025

50

Parelan Ekstra

Asetaminofen - 500 mg; Kafein - 65 mg

Tabletlər №10 (1x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada

Tablet

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-00454

24.05.2027

51

Rezorsin və salisil turşusunun spirtdə 2%-li məhlulu

Resorsinol - 2 g/100 ml, Salisil turşusu: - 2 g/100 ml

Xaricə istifadə üçün məhlul 25 ml, 40 ml, şüşə flakonda №1

Məhlul

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №19-01085

05.12.2024

52

Rosapar

Rosuvastatin kalsium - 10.42 mg ekvivalent Rosuvastatin - 10 mg

Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada

örtüklü tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-00452

24.05.2027

53

Rosapar

Rosuvastatin kalsium - 20.84 mg ekvivalent Rosuvastatin - 20 mg

Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada

örtüklü tabletlər

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-00451

24.05.2027

54

Seftriakson Parla

Seftriakson Sodium ekvivalent Seftriakson susuz - 1000 mg

İnyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz 10 ml şüşə flakonda №1

İnyeksiya məhlulunu hazırlamaq üçün Toz flakonda

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan

DV №23-01044

02.11.2028

55

Streptosid məlhəmi 10%

Streptosid toz - 10 g/100 g

Xaricə istifadə üçün məlhəm 25 q №1 alüminium tubda, karton qutu qablaşmada

Məlhəm

Orijinal

Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00316

06.04.2026

56

Streptosid məlhəmi 5%

Streptosid toz - 5 g/100 g

Xaricə istifadə üçün məlhəm 25 q №1 alüminium tubda, karton qutu qablaşmada

Məlhəm

Orijinal

Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00316

06.04.2026

57

Tamurin

Tamsulosin hidroxlorid - 0.4 mg

Təsiredici maddəsi tədricən azad olan kapsullar №30 (3x10) blisterdə, katron qutu qablaşmada

Tədricən azad olunan kapsullar

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №20-01127

13.11.2025

58

Tamurin

Tamsulosin hidroxlorid - 0.4 mg

Təsiredici maddəsi tədricən azad olan kapsullar №60 (6x10) blisterdə, katron qutu qablaşmada

Tədricən azad olunan kapsullar

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №20-01127

13.11.2025

59

Teymurov pastası

100 g pasta ehtiva edir: Borik turşusu: - 7 g; Sodium tetraborat - 7 g; Salisil turşusu: - 1.4 g; Sink oksid - 25 g; Talk - 25 g; Heksametilentetramin - 3.5 g; Formaldehidum - 3.5 g; Plumbum asetat - 0.3 g; Qliserin - 12 g; İstiotlu nanənin yağı - 0.3 g

Xaricə istifadə üçün pasta 40 q, alüminium tubda

Pasta

Orijinal

Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00310

06.04.2026

60

Tibbi qliserin

Qliserin - 86 g/100 g

Yerli istifadə üçün məhlul 25 q, 50 q flakonda №1

Məhlul

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №20-00921

11.09.2025

61

Tibbi spirt

Etil alkohol - 95%

Xaricə istifadə etmək üçün məhlul, şüşə flakonda 100 ml №1 və plastik flakonda 1000 ml №1

Məhlul

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №20-00480

21.05.2025

62

Tibbi spirt 95%

Etil alkohol - 50 g/50 ml

Xaricə istifadə üçün sprey 100 ml flakonda №1

Məhlul

Orijinal

Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00315

06.04.2026

63

Tibbi spirt 95%

Etil alkohol - 500 g/500 ml

Xaricə istifadə üçün məhlul 1000 ml plastmas qabda №1

Məhlul

Orijinal

Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00315

06.04.2026

64

Tonzilamin - AF

Benzidamin hidroxlorid - 180 mg/120 ml.

Yerli istifadə üçün məhlul 120 ml, şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada

Məhlul

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №20-00920

11.09.2025

65

Vişnevski liniment

Kseroform-3 g/100 g, Tozağacı qətranı - 3 g/100 g,

Xaricə istifadə üçün liniment 20 q, alüminium tubda №1, karton qutu qablaşmada

Liniment

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №22-00032

14.01.2027

66

Yosept

Povidon-iodin - 100 mg/ml

Xaricə istifadə üçün məhlul 10% 100 ml, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, flakonda №1, karton qutu qablaşmada

Məhlul

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00489

17.05.2026

67

Yosept

Povidon-iodin - 10 mg/ml

Yerli istifadə üçün məhlul 120 ml (1%), şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada

Məhlul

Generik

Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №21-00762

17.07.2026

68

Natrium Xlorid 0.9%

Sodium xlorid - 0.9% (9 mg/ml)

İnfuziya üçün məhlul 100 ml, polipropilen flakonda №15; 200 ml polipropilen flakonda №15; 250 ml polipropilen flakonda №15; 400 ml polipropilen flakonda №15; 500 ml polipropilen flakonda №15

İnfuziya üçün məhlul

Generik

Diamed Development Group MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №23-00859

04.09.2028

69

Ringer

Sodium xlorid - 8.60 mg/ml, Potassium xlorid - 0.30 mg/ml, Kalsium xlorid ikihidrat - 0.33 mg/ml

İnfuziya üçün məhlul 100 ml, polipropilen flakonda №15; 200 ml polipropilen flakonda №15; 250 ml polipropilen flakonda №15; 400 ml polipropilen flakonda №15; 500 ml polipropilen flakonda №15

İnfuziya üçün məhlul

Generik

Diamed Development Group MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №23-00856

04.09.2028

70

Ringer Laktat

Sodium xlorid - 6.0 mg/ml, Potassium xlorid - 0.40 mg/ml, Kalsium xlorid dihidrat - 0.27 mg/ml, Sodium laktat - 3.20 mg/ml

İnfuziya üçün məhlul 100 ml, polipropilen flakonda №15; 200 ml polipropilen flakonda №15; 250 ml polipropilen flakonda №15; 400 ml polipropilen flakonda №15; 500 ml polipropilen flakonda №15

İnfuziya üçün məhlul

Generik

Diamed Development Group MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №23-00857

04.09.2028

71

Qlükoza 5% 10%

Qlükoza monohidrat - 55 mg/ml ekvivalent anhydrous Qlükoza - 50 mg/ml (5%); Qlükoza monohidrat - 110 mg/ml ekvivalent susuz Qlükoza - 100 mg/ml (10%)

İnfuziya üçün məhlul 100 ml, polipropilen flakonda №15; 200 ml polipropilen flakonda №15; 250 ml polipropilen flakonda №15; 400 ml polipropilen flakonda №15; 500 ml polipropilen flakonda №15

İnfuziya üçün məhlul

Generik

Diamed Development Group MMC, Azərbaycan Respublikası

DV №23-00858

04.09.2028

 

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В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 833
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 1 110
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 674
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 23 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 014
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Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 23 октября 11:28 (UTC+04), В мире 3 795
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