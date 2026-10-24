Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI
Azərbaycan 71 adda dərman istehsal edir.
Trend-in qüvvədə olan qanunvericilikdən əldə etdiyi məlumata görə, həmin dərmanların siyahısı 2024-cü il fevralın 26-da təsdiqlənmişdi.
Azərbaycanda istehsal olunan dərmanların siyahısını təqdim edirik:
|
№
|
Dərman vasitəsinin əmtəə nişanının adı
|
Təsiredici maddəsinin dozası
|
Qablaşdırması
|
Farmasevtik forması
|
Orijinal və ya generik olması
|
İstehsalçı Şirkət
|
Qeydiyyat vəsiqəsinin nömrəsi
|
Qeydiyyat vəsiqəsinin bitmə tarixi
|
1
|
2% Salisil - Rezorsin spirtli məhlul
|
Salisil turşusu: Resorsinol - 2 g/100 ml
|
Xaricə istifadə üçün məhlul 30 ml şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada
|
Məhlul
|
Orijinal
|
Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00311
|
06.04.2026
|
2
|
Alteks
|
Gülxətmi kökünün ekstraktı - 3.125 g/125 g
|
Daxilə qəbul üçün şərbət 125 q, narıncı rəngli şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada
|
Şərbət
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №20-00488
|
01.06.2025
|
3
|
Amlodipin Parla
|
Amlodipin - 5 mg
|
Tabletlər №30 (3x10) blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Tablet
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №23-00207
|
02.03.2028
|
4
|
Amlodipin Parla
|
Amlodipin - 10 mg
|
Tabletlər №30 (3x10) blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Tablet
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №23-00206
|
02.03.2028
|
5
|
Atopar
|
Atorvastatin kalsium üçhidrat - 10.82 mg ekvivalent Atorvastatin - 10 mg
|
Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Örtüklü tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-01160
|
15.12.2027
|
6
|
Atopar
|
Atorvastatin kalsium üçhidrat- 21.64 mg ekvivalent Atorvastatin - 20 mg
|
Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Örtüklü tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-01161
|
15.12.2027
|
7
|
Atopar
|
Atorvastatin kalsium üçhidrat - 40.82 mg ekvivalent Atorvastatin - 40 mg
|
Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Örtüklü tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-01162
|
15.12.2027
|
8
|
Azitromisin Parla
|
Azitromisin - 500 mg (Azitromisin ikihidrat)
|
Örtüklü tabletlər №3 (1x3) blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Örtüklü tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №23-00205
|
02.03.2028
|
9
|
Beqamma
|
2 ml ehtiva edir: Tiamin hidroxlorid - 10 mg, Riboflavin sodium fosfat - 4 mg, Nikotinamid - 40 mg, Piridoksin hidroxlorid - 4 mg, Sianokobalamin - 8 mcg, Dekspantenol - 6 mg
|
İnyeksiya üçün məhlul 2 ml ampullarda №5, karton qutu qablaşmada
|
İnyeksiya üçün məhlul
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00826
|
24.08.2026
|
10
|
Beybimiks
|
120 ml ehtiva edir:
Zirə yağı (Oleum Carum carvi) - 1,2 mq, Adi razyana yağı (Oleum Foeniculum vulgare) - 1,2 mq, Uzunyarpaq nanənin yağı (Oleum Mentha longifolia) - 0,3 mq, Çöl Nanəsinin yağı (Oleum Mentha arvensis) - 03 mq.)
|
Şərbət 120 ml, şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada
|
Şərbət
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00501
|
21.05.2026
|
11
|
Diabeton ® MR
|
Qliklazid - 60 mg
|
Təsiredici maddəsi modifikasiya olunmuş şəkildə azad olan tabletlər №30 (2x15), №60 (4x15) konturlu-yuvalı qablaşmada, karton qutuda
|
Tablet
|
Orijinal
|
R-Pharm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00898
|
17.09.2026
|
12
|
Diasmet
|
Metformin hidroxlorid - 850 mg
|
Örtüklü tabletlər №100 (10x10) blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Örtüklü tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-00453
|
24.05.2027
|
13
|
Diasmet
|
Metformin hidroxlorid - 850 mg
|
Örtüklü tabletlər №30 (3x10) blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Örtüklü tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-00453
|
24.05.2027
|
14
|
Diasmet ER
|
Metformin hidroxlorid - 500 mg
|
Təsiredici maddəsi tədricən azad olunan örtüklü tabletlər №100 (10x10) Alü/PVX blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Tədricən azad olunan tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan
|
DV №23-01040
|
02.11.2028
|
15
|
Diasmet ER
|
Metformin hidroxlorid - 1000 mg
|
Təsiredici maddəsi tədricən azad olunan örtüklü tabletlər №100 (10x10) Alü/PVX blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Tədricən azad olunan tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan
|
DV №23-01039
|
02.11.2028
|
16
|
Enkapril
|
Enalapril Maleat - 10mg
|
Tabletlər №20 (1x20), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Tablet
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan
|
DV №22-01273
|
30.12.2027
|
17
|
Enkapril
|
Enalapril Maleat - 20mg
|
Tabletlər №20 (1x20), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Tablet
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan
|
DV №22-00851
|
07.09.2027
|
18
|
Faqolin məlhəmi
|
Dekspantenol - 50 mg/g, (Fıstıq yağı (Oleum Fagus) - 30 mq/q)
|
Xaricə istifadə üçün məlhəm 30 q, alüminium tubda №1, karton qutu qablaşmada
|
Məlhəm
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-01271
|
30.12.2027
|
19
|
Fitotussin
|
100 ml ehtiva edir: Nəştəryarpaq bağayarpağı (Plantago lanceolata) yarpağının ekstraktı - 5 q, Uca andızın (Inula helenium) kök və kökümsovunun ekstraktı - 5 q, Adi razyananın (Foeniculum vulgare) efir yağı - 0,1 q, Ağ tutun (Morus alba) şərbəti - 50 q.)
|
Daxilə qəbul üçün şərbət 100 ml, narıncı rəngli şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada
|
Şərbət
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00853
|
02.09.2026
|
20
|
Flukanol - AF
|
Flükonazol - 150 mg
|
Kapsullar №2 (1x2), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Kapsula
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №20-00919
|
11.09.2025
|
21
|
Fulisinar - AF
|
Flüosinolon asetonid - 0.025 g/100 g
|
Məlhəm 15 q, alüminium tubda №1, karton qutu qablaşmada
|
Məlhəm
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-01016
|
18.10.2026
|
22
|
Fungipar
|
Flükonazol - 50 mg
|
Bərk kapsullar №10 (1x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Bərk kapsullar
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-00160
|
23.03.2027
|
23
|
Fungipar
|
Flükonazol - 150 mg
|
Bərk kapsul №6 (1x6), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Bərk kapsullar
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №20-01128
|
13.11.2025
|
24
|
Hemoktran
|
Moroktokoq alfa - 500 IU/vial
|
İnfuziya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizə olunmuş toz, şüşə flakonda №1 və həlledici (natrium xlorid 0.9%) 4 ml şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada
|
İnfuziya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizə olunmuş toz və həlledici flakonda
|
Generik (biosimilar)
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №23-01041
|
02.11.2028
|
25
|
Hidrogen Peroksid
|
Hidrogen peroksid - 9.6 g/100 ml
|
Xaricə və yerli istifadə üçün məhlul 100 ml, şüşə flakonda №1
|
Məhlul
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan
|
DV №20-00034
|
17.01.2025
|
26
|
Hidrogen peroksid məhlulu 3%
|
Perhidrol - 3g/100ml
|
Xaricə istifadə üçün məhlul 100 ml flakonda №1
|
Məhlul
|
Orijinal
|
Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00365
|
09.04.2026
|
27
|
Ibuprofen Parla
|
İbuprofen - 400mg
|
Yumşaq jelatin kapsullar №100 (10x10) blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Yumşaq Jelatin kapsullar
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-01158
|
15.12.2027
|
28
|
Ibuprofen Parla
|
İbuprofen - 400mg
|
Yumşaq jelatin kapsullar №20 (2x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Yumşaq Jelatin kapsullar
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-01158
|
15.12.2027
|
29
|
Ibuprofen Parla
|
İbuprofen - 600mg
|
Yumşaq jelatin kapsullar №100 (10x10) blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Yumşaq Jelatin kapsullar
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-01159
|
15.12.2027
|
30
|
Kalsium xlorid
|
Kalsium xlorid - 5 g/100 ml; 10 g/100 ml
|
Daxilə qəbul edilən məhlul 100 ml, şüşə flakonda №1
|
Məhlul
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan
|
DV №22-00033
|
14.01.2027
|
31
|
Kamfora spirt 10%
|
Kamfora - 10 g/100 ml
|
Xaricə istifadə üçün məhlul 30 ml şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada
|
Məhlul
|
Orijinal
|
Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00313
|
06.04.2026
|
32
|
Kamfora spirti
|
Kamfora - 10 g/100 ml
|
Xaricə istifadə üçün məhlul 25 ml, 40 ml şüşə flakonda №1
|
Məhlul
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan
|
DV №20-00094
|
04.02.2025
|
33
|
Kamfora yağı
|
Kamfora - 10 g/100 ml
|
Xaricə istifadə üçün yağlı məhlul 25 ml və 40 ml, şüşə flakonda №1
|
Məhlul
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan
|
DV №20-00093
|
04.02.2025
|
34
|
Kresitan
|
Somatropin - 5 mg/1.5 ml
|
İnyeksiya üçün məhlul 1,5 ml, əvvəlcədən doldurulmuş qələmdə №1, karton qutu qablaşmada
|
Əvvəlcədən doldurulmuş qələm
|
Generik (biosimilar)
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-01013
|
14.11.2027
|
35
|
Kresitan
|
Somatropin - 10 mg/1.5 ml
|
İnyeksiya üçün məhlul 1,5 ml, əvvəlcədən doldurulmuş qələmdə №1, karton qutu qablaşmada
|
Əvvəlcədən doldurulmuş qələm
|
Generik (biosimilar)
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-00981
|
21.10.2027
|
36
|
Kseroform
|
Bismutum tribromofenol - 3 g
|
Yerli istifadə üçün toz 3 q, flakonda №1, karton qutu qablaşmada
|
Toz
|
Orijinal
|
Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00312
|
06.04.2026
|
37
|
Lakardin
|
Losartan Potassium - 50 mg
|
Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Örtüklü tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-01274
|
30.12.2027
|
38
|
Lakardin Plyus
|
Losartan Potassium - 100 mg, Hidroxlorotiazid - 25 mg
|
Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Örtüklü tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-01267
|
30.12.2027
|
39
|
Lakardin Plyus
|
Losartan Potassium - 50 mg, Hidroxlorotiazid - 12.5 mg
|
Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Örtüklü tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-01268
|
30.12.2027
|
40
|
Lanzipar
|
Lansoprazol - 30mg
|
Bərk jelatin kapsullar №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Bərk jelatin kapsullar
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №23-00201
|
02.03.2028
|
41
|
Laraglan
|
Liraglutid - 6mg/ml
|
İnyeksiya üçün məhlul 3ml, əvvəlcədən doldurulmuş qələmdə №2, karton qutu qablaşmada
|
Əvvəlcədən doldurulmuş qələm
|
Generik (biosimilar)
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-01269
|
30.12.2027
|
42
|
Leyner məlhəmi
|
Bor turşusu: - 1 g/100 g
|
Xaricə istifadə üçün məlhəm 20 q, alüminium tubda №1, karton qutu qablaşmada
|
Məlhəm
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-01270
|
30.12.2027
|
43
|
Leyner məlhəmi
|
Bor turşusu: - 0.5 g/40 g
|
Xaricə istifadə üçün məlhəm 20 q alüminium tubda №1, karton qutu qablaşmada
|
Məlhəm
|
Orijinal
|
Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00314
|
06.04.2026
|
44
|
Menovazin
|
Mentol - 0.625 g, Novokain - 0.25 g, Anestesin - 0.25 g
|
Xaricə istifadə üçün məhlul, 25 ml flakonda №1
|
Məhlul
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №20-00952
|
24.09.2025
|
45
|
Naftalan məlhəmi
|
Rafinləşdirilmiş naftalan nefti - 70 g/100 g
|
Xaricə istifadə üçün məlhəm 25 q, alüminium tubda №1, karton qutu qablaşmada
|
Məlhəm
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00473
|
06.05.2026
|
46
|
Naftalan məlhəmi
|
Rafinləşdirilmiş naftalan nefti - 70 g/100 g
|
Xaricə istifadə üçün məlhəm 25 q alüminium tubda №1, karton qutu qablaşmada
|
Məlhəm
|
Orijinal
|
Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00317
|
06.04.2026
|
47
|
Nanə cövhəri
|
İstiotlu nanə yarpaqları - 50 q/1000 ml, İstiotlu nanə yağı - 50 q/1000 ml)
|
Cövhər, 25 ml şüşə flakonda №1
|
Məhlul
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №20-00953
|
24.09.2025
|
48
|
Nidapar
|
Metronidazol - 250 mg
|
Örtüklü tablet №20 (2x10) blisterdə, katron qutu qablaşmada
|
Örtüklü tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №20-01129
|
13.11.2025
|
49
|
Nidapar
|
Metronidazol - 500 mg
|
Örtüklü tablet №24 (4x6) blisterdə, katron qutu qablaşmada
|
Örtüklü tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №20-01130
|
13.11.2025
|
50
|
Parelan Ekstra
|
Asetaminofen - 500 mg; Kafein - 65 mg
|
Tabletlər №10 (1x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
Tablet
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-00454
|
24.05.2027
|
51
|
Rezorsin və salisil turşusunun spirtdə 2%-li məhlulu
|
Resorsinol - 2 g/100 ml, Salisil turşusu: - 2 g/100 ml
|
Xaricə istifadə üçün məhlul 25 ml, 40 ml, şüşə flakonda №1
|
Məhlul
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №19-01085
|
05.12.2024
|
52
|
Rosapar
|
Rosuvastatin kalsium - 10.42 mg ekvivalent Rosuvastatin - 10 mg
|
Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
örtüklü tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-00452
|
24.05.2027
|
53
|
Rosapar
|
Rosuvastatin kalsium - 20.84 mg ekvivalent Rosuvastatin - 20 mg
|
Örtüklü tabletlər №30 (3x10), blisterdə, karton qutu qablaşmada
|
örtüklü tabletlər
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-00451
|
24.05.2027
|
54
|
Seftriakson Parla
|
Seftriakson Sodium ekvivalent Seftriakson susuz - 1000 mg
|
İnyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz 10 ml şüşə flakonda №1
|
İnyeksiya məhlulunu hazırlamaq üçün Toz flakonda
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan
|
DV №23-01044
|
02.11.2028
|
55
|
Streptosid məlhəmi 10%
|
Streptosid toz - 10 g/100 g
|
Xaricə istifadə üçün məlhəm 25 q №1 alüminium tubda, karton qutu qablaşmada
|
Məlhəm
|
Orijinal
|
Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00316
|
06.04.2026
|
56
|
Streptosid məlhəmi 5%
|
Streptosid toz - 5 g/100 g
|
Xaricə istifadə üçün məlhəm 25 q №1 alüminium tubda, karton qutu qablaşmada
|
Məlhəm
|
Orijinal
|
Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00316
|
06.04.2026
|
57
|
Tamurin
|
Tamsulosin hidroxlorid - 0.4 mg
|
Təsiredici maddəsi tədricən azad olan kapsullar №30 (3x10) blisterdə, katron qutu qablaşmada
|
Tədricən azad olunan kapsullar
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №20-01127
|
13.11.2025
|
58
|
Tamurin
|
Tamsulosin hidroxlorid - 0.4 mg
|
Təsiredici maddəsi tədricən azad olan kapsullar №60 (6x10) blisterdə, katron qutu qablaşmada
|
Tədricən azad olunan kapsullar
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №20-01127
|
13.11.2025
|
59
|
Teymurov pastası
|
100 g pasta ehtiva edir: Borik turşusu: - 7 g; Sodium tetraborat - 7 g; Salisil turşusu: - 1.4 g; Sink oksid - 25 g; Talk - 25 g; Heksametilentetramin - 3.5 g; Formaldehidum - 3.5 g; Plumbum asetat - 0.3 g; Qliserin - 12 g; İstiotlu nanənin yağı - 0.3 g
|
Xaricə istifadə üçün pasta 40 q, alüminium tubda
|
Pasta
|
Orijinal
|
Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00310
|
06.04.2026
|
60
|
Tibbi qliserin
|
Qliserin - 86 g/100 g
|
Yerli istifadə üçün məhlul 25 q, 50 q flakonda №1
|
Məhlul
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №20-00921
|
11.09.2025
|
61
|
Tibbi spirt
|
Etil alkohol - 95%
|
Xaricə istifadə etmək üçün məhlul, şüşə flakonda 100 ml №1 və plastik flakonda 1000 ml №1
|
Məhlul
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №20-00480
|
21.05.2025
|
62
|
Tibbi spirt 95%
|
Etil alkohol - 50 g/50 ml
|
Xaricə istifadə üçün sprey 100 ml flakonda №1
|
Məhlul
|
Orijinal
|
Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00315
|
06.04.2026
|
63
|
Tibbi spirt 95%
|
Etil alkohol - 500 g/500 ml
|
Xaricə istifadə üçün məhlul 1000 ml plastmas qabda №1
|
Məhlul
|
Orijinal
|
Bakıkimyaəczasənaye ASC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00315
|
06.04.2026
|
64
|
Tonzilamin - AF
|
Benzidamin hidroxlorid - 180 mg/120 ml.
|
Yerli istifadə üçün məhlul 120 ml, şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada
|
Məhlul
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №20-00920
|
11.09.2025
|
65
|
Vişnevski liniment
|
Kseroform-3 g/100 g, Tozağacı qətranı - 3 g/100 g,
|
Xaricə istifadə üçün liniment 20 q, alüminium tubda №1, karton qutu qablaşmada
|
Liniment
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №22-00032
|
14.01.2027
|
66
|
Yosept
|
Povidon-iodin - 100 mg/ml
|
Xaricə istifadə üçün məhlul 10% 100 ml, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, flakonda №1, karton qutu qablaşmada
|
Məhlul
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00489
|
17.05.2026
|
67
|
Yosept
|
Povidon-iodin - 10 mg/ml
|
Yerli istifadə üçün məhlul 120 ml (1%), şüşə flakonda №1, karton qutu qablaşmada
|
Məhlul
|
Generik
|
Azerfarm MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №21-00762
|
17.07.2026
|
68
|
Natrium Xlorid 0.9%
|
Sodium xlorid - 0.9% (9 mg/ml)
|
İnfuziya üçün məhlul 100 ml, polipropilen flakonda №15; 200 ml polipropilen flakonda №15; 250 ml polipropilen flakonda №15; 400 ml polipropilen flakonda №15; 500 ml polipropilen flakonda №15
|
İnfuziya üçün məhlul
|
Generik
|
Diamed Development Group MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №23-00859
|
04.09.2028
|
69
|
Ringer
|
Sodium xlorid - 8.60 mg/ml, Potassium xlorid - 0.30 mg/ml, Kalsium xlorid ikihidrat - 0.33 mg/ml
|
İnfuziya üçün məhlul 100 ml, polipropilen flakonda №15; 200 ml polipropilen flakonda №15; 250 ml polipropilen flakonda №15; 400 ml polipropilen flakonda №15; 500 ml polipropilen flakonda №15
|
İnfuziya üçün məhlul
|
Generik
|
Diamed Development Group MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №23-00856
|
04.09.2028
|
70
|
Ringer Laktat
|
Sodium xlorid - 6.0 mg/ml, Potassium xlorid - 0.40 mg/ml, Kalsium xlorid dihidrat - 0.27 mg/ml, Sodium laktat - 3.20 mg/ml
|
İnfuziya üçün məhlul 100 ml, polipropilen flakonda №15; 200 ml polipropilen flakonda №15; 250 ml polipropilen flakonda №15; 400 ml polipropilen flakonda №15; 500 ml polipropilen flakonda №15
|
İnfuziya üçün məhlul
|
Generik
|
Diamed Development Group MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №23-00857
|
04.09.2028
|
71
|
Qlükoza 5% 10%
|
Qlükoza monohidrat - 55 mg/ml ekvivalent anhydrous Qlükoza - 50 mg/ml (5%); Qlükoza monohidrat - 110 mg/ml ekvivalent susuz Qlükoza - 100 mg/ml (10%)
|
İnfuziya üçün məhlul 100 ml, polipropilen flakonda №15; 200 ml polipropilen flakonda №15; 250 ml polipropilen flakonda №15; 400 ml polipropilen flakonda №15; 500 ml polipropilen flakonda №15
|
İnfuziya üçün məhlul
|
Generik
|
Diamed Development Group MMC, Azərbaycan Respublikası
|
DV №23-00858
|
04.09.2028
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