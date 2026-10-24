https://news.day.az/world/1869371.html В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры В Армении задержали оппозиционного политика Артура Астояна, который собирался бороться за пост мэра города Артик. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом 24 октября сообщила в соцсети Facebook представитель партии "Страна для жизни" Мане Тандилян.
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры
В Армении задержали оппозиционного политика Артура Астояна, который собирался бороться за пост мэра города Артик.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом 24 октября сообщила в соцсети Facebook представитель партии "Страна для жизни" Мане Тандилян.
"Кандидат в мэры Артик от партии "Страна для жизни" Артур Астоян и ряд его соратников сегодня утром были подвергнуты приводу силовыми органами", - сказала она.
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