https://news.day.az/sport/1869368.html ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, где болельщики смогут посмотреть матчи первого в истории чемпионата мира и фестиваля среди футболистов до 15 лет, который проходит в Баку с 24 по 30 октября.

ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку

Спорт, 24 октября 2026 17:36 (UTC +04:00) 189
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, где болельщики смогут посмотреть матчи первого в истории чемпионата мира и фестиваля среди футболистов до 15 лет, который проходит в Баку с 24 по 30 октября.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт ФИФА, все встречи турнира будут транслироваться в прямом эфире бесплатно на платформе ФИФA+ через стриминговый сервис DAZN.

Организаторы обеспечат возможность одновременного показа до 20 матчей. Трансляции охватят все игры, проходящие в спортивном комплексе Говсана и Baku Crystal Hall.

Кроме того, зрители смогут посмотреть церемонию открытия соревнований и другие мероприятия турнира.

ФИФА подчеркивает, что трансляции будут доступны болельщикам по всему миру без оплаты. При этом все матчи можно будет не только смотреть в прямом эфире, но и пересматривать в записи в удобное время.

Напомним, что в первом чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15 участвуют представители 189 национальных футбольных ассоциаций. Для 78 из них турнир в Азербайджане станет дебютным соревнованием уровня чемпионата мира ФИФА.

Встречи проводятся в необычном формате восемь на восемь. Каждый матч состоит из двух таймов по 20 минут.

Всего в рамках турнира запланировано около тысячи матчей. Соревнования завершатся 30 октября, когда определятся победители шести соревновательных уровней, включая первого чемпиона мира ФИФА U-15.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#БАКУ #ФИФА #МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 17:49 (UTC+04), В мире 211
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 4
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 17:41 (UTC+04), В мире 100
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 17:36 (UTC+04), Спорт 193
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 17:25 (UTC+04), В мире 182
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 17:13 (UTC+04), Культура 293
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 17:01 (UTC+04), Туризм 322
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 332
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 343
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 357
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 16:32 (UTC+04), Политика 409
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 409
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 16:25 (UTC+04), В мире 382
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 16:12 (UTC+04), Культура 375
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 16:00 (UTC+04), Политика 6 963
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 411
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 15:43 (UTC+04), В мире 482
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 15:29 (UTC+04), В мире 522
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 459
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 15:12 (UTC+04), Спорт 457
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 471
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 14:59 (UTC+04), Общество 451
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 14:44 (UTC+04), Культура 415
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 466
В Китае нашли необычное существо без глаз 14:29 (UTC+04), Это интересно 453
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 458
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 14:15 (UTC+04), В мире 485
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 500
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 14:00 (UTC+04), Политика 6 244
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 490
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 13:39 (UTC+04), Общество 517
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 13:30 (UTC+04), Общество 6 210
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 502
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 13:18 (UTC+04), Общество 571
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 13:12 (UTC+04), Общество 530
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 13:00 (UTC+04), Политика 5 616
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 12:58 (UTC+04), Общество 610
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 541
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 12:48 (UTC+04), В мире 552
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 12:35 (UTC+04), В мире 557
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 498
Роналду установил рекорд по доходам среди действующих спортсменов 12:22 (UTC+04), Спорт 500
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 12:10 (UTC+04), Политика 604
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), Общество 489
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 611
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 11:45 (UTC+04), В мире 6 271
В Баку произошла массовая драка 11:37 (UTC+04), Общество 634
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 11:30 (UTC+04), В мире 732
Дорожная полиция обратилась к водителям 11:16 (UTC+04), Общество 495
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 11:05 (UTC+04), Спорт 719
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 538
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 10:52 (UTC+04), Экономика 583
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 10:40 (UTC+04), Политика 564
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 542
Азербайджанская нефть выросла в цене 10:32 (UTC+04), Экономика 850
Предупреждение для водителей - 24 октября... 10:26 (UTC+04), Общество 573
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 505
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 533
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 10:09 (UTC+04), Общество 507
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 10:00 (UTC+04), Политика 7 163
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 09:43 (UTC+04), В мире 612
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 09:36 (UTC+04), Спорт 7 328
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 09:33 (UTC+04), Это интересно 561
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 09:25 (UTC+04), В мире 6 962
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 09:21 (UTC+04), Общество 881
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 547
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 09:14 (UTC+04), В мире 635
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 617
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 09:00 (UTC+04), Спорт 934
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 08:38 (UTC+04), Общество 769
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 08:21 (UTC+04), В мире 1 072
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 5 683
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 06:26 (UTC+04), Спорт 1 317
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Это интересно 603
В США планируют клонировать собак - Причина 03:31 (UTC+04), В мире 793
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 02:18 (UTC+04), Это интересно 714
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 829
В ООН рассказали о жертвах мин в Азербайджане 01:10 (UTC+04), Политика 1 015
В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО 00:39 (UTC+04), В мире 843
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре 00:18 (UTC+04), Спорт 2 111
Хроника Победы (24.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью французской газете "Фигаро" - ФОТО - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 767
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 945
Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня 23 октября 23:43 (UTC+04), В мире 925
Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам 23 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 711
Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО 23 октября 23:05 (UTC+04), В мире 2 303
В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие! 23 октября 22:53 (UTC+04), Культура 691
Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 23 октября 22:40 (UTC+04), Политика 6 251
США предупредили о возможных протестах в Италии 23 октября 22:30 (UTC+04), В мире 852
Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы 23 октября 22:20 (UTC+04), Политика 4 655
США оштрафовали Air France и KLM 23 октября 22:06 (UTC+04), В мире 2 435
Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара 23 октября 21:55 (UTC+04), В мире 838
Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде 23 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 857
За это можно получить штраф в 100 манатов 23 октября 21:41 (UTC+04), Общество 2 015
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 23 октября 21:30 (UTC+04), Политика 5 832
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 23 октября 21:18 (UTC+04), Общество 2 369
В США указали на уязвимость экономики Китая 23 октября 21:16 (UTC+04), В мире 874
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта 23 октября 21:09 (UTC+04), Экономика 864
Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО 23 октября 21:05 (UTC+04), Политика 5 640
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО 23 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 654
В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность 23 октября 20:43 (UTC+04), В мире 907
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub - FOTO 23 октября 20:43 (UTC+04), Azərbaycanca 873
Срок ареста Роберта Кочаряна продлили 23 октября 20:34 (UTC+04), В мире 2 820
Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО 23 октября 20:30 (UTC+04), Культура 2 459
В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО 23 октября 20:22 (UTC+04), Общество 5 938
Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе 23 октября 20:15 (UTC+04), Это интересно 2 515
Qazaxda TIR yanıb 23 октября 20:10 (UTC+04), Azərbaycanca 917
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО 23 октября 20:08 (UTC+04), Общество 1 016
Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 23 октября 20:00 (UTC+04), Спорт 772
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 23 октября 19:45 (UTC+04), В мире 6 654
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 23 октября 19:31 (UTC+04), Политика 982
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 23 октября 19:18 (UTC+04), В мире 916
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 23 октября 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 734
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 18:57 (UTC+04), Политика 6 022
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 23 октября 18:53 (UTC+04), В мире 3 001
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 23 октября 18:49 (UTC+04), Спорт 2 649
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 23 октября 18:45 (UTC+04), В мире 873
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 18:36 (UTC+04), Политика 6 250
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 23 октября 18:29 (UTC+04), Политика 888
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 23 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 831
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 23 октября 18:20 (UTC+04), Политика 854
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 23 октября 18:13 (UTC+04), В мире 3 047
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 23 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 923
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 23 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 632
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 23 октября 17:49 (UTC+04), Экономика 2 907
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 23 октября 17:37 (UTC+04), В мире 895
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 23 октября 17:30 (UTC+04), Политика 7 242
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 23 октября 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 847
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 23 октября 17:17 (UTC+04), Культура 2 901
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 23 октября 17:06 (UTC+04), Политика 902
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 23 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 931
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 23 октября 17:00 (UTC+04), Экономика 903
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 887
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 192
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 923
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 694
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 23 октября 16:23 (UTC+04), Политика 7 378
Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 2 987
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 876
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 621
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 881
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 046
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 23 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 969
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 613
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 310
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 23 октября 15:20 (UTC+04), Экономика 3 277
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 529
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 598
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 1 016
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 949
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 710
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 23 октября 14:44 (UTC+04), В мире 3 475
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 23 октября 14:40 (UTC+04), Общество 5 863
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 954
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 23 октября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 613
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 23 октября 14:17 (UTC+04), Культура 619
Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 527
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 966
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 23 октября 13:45 (UTC+04), Культура 754
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 23 октября 13:41 (UTC+04), Политика 998
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 1 014
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 1 013
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 23 октября 13:35 (UTC+04), Автоновости 651
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 3 768
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 638
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 671
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 778
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 654
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 23 октября 12:50 (UTC+04), Спорт 653
Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 23 октября 12:45 (UTC+04), Общество 2 930
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 157
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 23 октября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 678
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 23 октября 12:34 (UTC+04), Общество 1 762
В Баку появится новая станция метро 23 октября 12:25 (UTC+04), Общество 10 861
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 623
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 673
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 23 октября 12:16 (UTC+04), Политика 8 706
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 825
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 1 084
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 665
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 23 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 987
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 23 октября 11:38 (UTC+04), Спорт 666
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 23 октября 11:31 (UTC+04), Общество 600
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 23 октября 11:28 (UTC+04), В мире 3 768
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 23 октября 11:21 (UTC+04), Общество 7 997
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 23 октября 11:19 (UTC+04), Общество 3 623
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 23 октября 11:16 (UTC+04), Экономика 4 113
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 339
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 23 октября 11:10 (UTC+04), Экономика 1 127
Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям? 23 октября 11:04 (UTC+04), Общество 701
İlkin ödənişsiz ev sahibi olmaq mümkündürmü? - Yeni qaydalar fürsət YARADIR - VİDEO 23 октября 10:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 083
В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике 23 октября 10:50 (UTC+04), Общество 3 381
Сыну Кочаряна продлили арест 23 октября 10:43 (UTC+04), В мире 1 075
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 23 октября 10:40 (UTC+04), Туризм
Азербайджан первым использовал ковровые мотивы в дизайне банкнот - Эльдар Микаилзаде - ИНТЕРВЬЮ 23 октября 10:22 (UTC+04), Культура 694
Арсен Венгер в Баку 23 октября 10:14 (UTC+04), Спорт 824
Трамп требует себе третий срок 23 октября 10:05 (UTC+04), В мире 1 171
Си Цзиньпин озвучил 5 программных приоритетов Китая 23 октября 10:02 (UTC+04), В мире 4 061
Еще новости