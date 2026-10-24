ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, где болельщики смогут посмотреть матчи первого в истории чемпионата мира и фестиваля среди футболистов до 15 лет, который проходит в Баку с 24 по 30 октября.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт ФИФА, все встречи турнира будут транслироваться в прямом эфире бесплатно на платформе ФИФA+ через стриминговый сервис DAZN.

Организаторы обеспечат возможность одновременного показа до 20 матчей. Трансляции охватят все игры, проходящие в спортивном комплексе Говсана и Baku Crystal Hall.

Кроме того, зрители смогут посмотреть церемонию открытия соревнований и другие мероприятия турнира.

ФИФА подчеркивает, что трансляции будут доступны болельщикам по всему миру без оплаты. При этом все матчи можно будет не только смотреть в прямом эфире, но и пересматривать в записи в удобное время.

Напомним, что в первом чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15 участвуют представители 189 национальных футбольных ассоциаций. Для 78 из них турнир в Азербайджане станет дебютным соревнованием уровня чемпионата мира ФИФА.

Встречи проводятся в необычном формате восемь на восемь. Каждый матч состоит из двух таймов по 20 минут.

Всего в рамках турнира запланировано около тысячи матчей. Соревнования завершатся 30 октября, когда определятся победители шести соревновательных уровней, включая первого чемпиона мира ФИФА U-15.