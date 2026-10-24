Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО

В Азербайджанском культурном центре в Париже состоялась выставка рисунков "Глазами азербайджанских детей", организованная художественной школой Little Artists.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Ассоциации диалога Франция-Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

На выставке были представлены работы 53 юных художников школы. Рисунки, отражающие любовь детей к Родине, национальные ценности и культурное наследие, красоту природы и богатство детского воображения, вызвали большой интерес у гостей мероприятия.

В мероприятии приняла участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева. Торжественное открытие выставки провели Лейла Абдуллаева и руководитель художественной школы Little Artists Нигяр Сеид. Они пожелали юным художникам успехов в дальнейшей творческой деятельности и вручили участникам сертификаты.

Большой интерес участников вызвала и программа для детей, организованная Barefoot Club by Jahan. Юные артисты представили сценку по мотивам знаменитой оперетты великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

Постановка была представлена на азербайджанском, английском и французском языках, продемонстрировав творческие способности детей и их навыки владения иностранными языками. Выступление было встречено аплодисментами зрителей.

Выставка объединила родителей, представителей искусства и гостей, став значимым культурным событием, позволившим продемонстрировать творческий потенциал детей и отметить их достижения.

Партнёром мероприятия выступила действующая в Париже ассоциация Dialogue Azerbaïdjan Association. Поддержка организации внесла вклад в популяризацию азербайджанской культуры и творчества талантливых детей на международном уровне.

Художественная школа Little Artists, действующая с 2019 года, последовательно работает над развитием творческого потенциала детей, повышением их интереса к искусству и расширением возможностей для представления их работ на международных площадках. Ежегодно школа успешно участвует в различных международных выставках и проектах.