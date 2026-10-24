https://news.day.az/world/1869002.html Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье На состоявшемся 15-16 октября саммите Евросоюза европейские лидеры вновь обсуждали проблемы экономической конкурентоспособности, энергетической безопасности и укрепления оборонного потенциала. По существу, речь шла о способности Европы сохранять свои позиции в мире, где международное соперничество становится всё более жёстким.

Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье

В мире, 24 октября 2026 18:00 (UTC +04:00) 4 389
Афинский манифест Рубио:

Автор: Азер Ахмедбейли

На состоявшемся 15-16 октября саммите Евросоюза европейские лидеры вновь обсуждали проблемы экономической конкурентоспособности, энергетической безопасности и укрепления оборонного потенциала. По существу, речь шла о способности Европы сохранять свои позиции в мире, где международное соперничество становится все более жестким.

Примечательно, что всего неделей ранее к тем же проблемам, но с неожиданной стороны обратился госсекретарь США Марко Рубио. Он предложил европейцам поискать ответы не только в экономике и политике, но и в собственной истории.

Неожиданное обращение американского госсекретаря к истории получило широкий резонанс в мировых СМИ и вызвало самые разные оценки. Что в нем столь важного и необычного?

7 октября Рубио выступил в Афинах с речью, которую на первый взгляд можно было принять за историко-философское размышление о величии западной цивилизации. На фоне Акрополя он говорил о Древней Греции, Римской империи, христианстве, великих географических открытиях, научных достижениях и национальном характере народов Запада.

Однако за многочисленными историческими отступлениями просматривалось вполне современное политическое послание. И адресовано оно было, прежде всего, Европе.

По существу, Рубио предложил вернуться к фундаментальным основам трансатлантического единства, одновременно пересмотрев условия отношений между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками.

Это можно рассматривать как попытку заключения нового, негласного политического договора между двумя частями западного мира. Америка подтверждает свою принадлежность к общей цивилизации, но предлагает Европе изменить подходы к вопросам безопасности, экономики, национального суверенитета и ответственности за собственное будущее.

Почему возникла необходимость в таком обращении?

Трансатлантическое партнерство никогда не было свободно от противоречий. Между США и европейскими государствами возникали разногласия по вопросам безопасности, торговли и международной политики. Однако на протяжении десятилетий их объединяло представление об общности стратегических интересов и необходимости поддержания сложившегося мирового порядка.

Сегодня ситуация выглядит сложнее. Противоречия затрагивают уже не только отдельные внешнеполитические решения. Все острее встает вопрос о способности западных государств сохранять экономическое и технологическое превосходство, отстаивать собственные интересы и противостоять новым международным вызовам. На кону оказывается способность Запада сохранять свою прежнюю роль в мире.

В этих условиях Рубио обращается к истории. По мнению американского госсекретаря, за величием Запада стояли определенные качества народов: национальная гордость, мужество, честолюбие, стремление к превосходству, готовность рисковать и добиваться поставленных целей, что в итоге во многом определило развитие наук, экономики и политических институтов.

Для объяснения этой мысли Рубио обратился к древнегреческому понятию "тюмос", что означает присутствие духа, осознание своей внутренней силы и уверенность в себе в трудных обстоятельствах. Эти качества, по его мнению, лежали в основе исторического подъема западной цивилизации.

Но затем прозвучало предупреждение: современный Запад во многом утратил этот дух.

Как утверждает Рубио, западные общества постепенно начали стесняться собственного прошлого, подвергать сомнению свои достижения и воспринимать национальную гордость как нечто предосудительное. В результате ослабла уверенность в собственных силах и готовность отстаивать национальные интересы.

И здесь обозначивается главный посыл афинской речи: Рубио предлагает Западу пересмотреть само представление о собственной силе.

В его понимании проблема заключается не только в недостаточных военных расходах, экономических трудностях или усилении международной конкуренции. Гораздо опаснее утрата политической воли и убежденности в том, что стремление к национальному могуществу является естественной и необходимой задачей государства.

Эту позицию Рубио выразил предельно определенно, характеризуя подход администрации Дональда Трампа: "Либо мы решим действовать сейчас, либо лишимся самой возможности действовать". По существу он предупреждает: Запад оказался на историческом перепутье.

Впрочем, представление Рубио об утрате национального духа как одной из главных причин сегодняшних проблем Запада не бесспорно. Экономические, демографические и технологические изменения имеют собственные объективные причины, которые невозможно объяснить исключительно утратой национальной уверенности.

Тем не менее предложенные им меры вполне конкретны: укрепление промышленности, достижение технологического лидерства, развитие вооруженных сил и восстановление контроля над стратегически важными отраслями экономики.

Однако призыв к возрождению национальной силы сопровождается не менее важным посланием - необходимостью сохранить единство западного мира. "Хотя разногласия временами испытывали на прочность узы, связывающие Соединенные Штаты и Европу, нельзя допустить, чтобы они разорвали их", - предупреждает Рубио.

Это предупреждение раскрывает один из ключевых мотивов его выступления. На фоне усиливающегося глобального соперничества Вашингтон заинтересован не просто в сохранении европейских союзников, но и в укреплении их возможностей. Сильная Европа необходима Америке как партнер, способный вместе с ней противостоять существующим  вызовам.

Символичным оказалось и место выступления. Рубио мог обратиться к европейцам в Брюсселе или в стенах Европарламента в Страсбурге. Однако он выбрал холм Пникс в Афинах, связанный с историей древнегреческой демократии, недалеко от Акрополя - одного из главных символов западной цивилизации. Такой выбор подчеркивал, что Рубио обращается не столько к современным политическим институтам, сколько к историческому самосознанию западных народов.

Таким образом, политическое послание госсекретаря США выходит за рамки обычной дипломатической риторики. Напоминая европейцам о качествах, которые, по его убеждению, когда-то обеспечили подъём западной цивилизации, он ставит перед ними вопрос: способен ли Запад сохранить свое влияние в меняющемся мире?

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#ГРЕЦИЯ #МАРКО РУБИО #АФИНЫ
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В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 599
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 607
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Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 977
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 720
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В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 980
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Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 552
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В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 1 037
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Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 679
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 791
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 663
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Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 23 октября 12:45 (UTC+04), Общество 2 939
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Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 23 октября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 684
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В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 833
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 1 110
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 674
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Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 23 октября 11:38 (UTC+04), Спорт 676
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