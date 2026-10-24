Zeytunla başlayan, musiqi ilə davam edən gün - FOTO
Bakıda, Dənizkənarı Milli Parkın ərazisində keçirilən Zeytun Festivalı ikinci günündə də ziyarətçiləri qəbul edir, maraqlı təqdimatlar, canlı musiqi və əyləncəli çıxışlarla davam edir.
Festival üçün xüsusi bəstələnən musiqi sədaları altında Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının ifasında nümayiş olunan yallı tədbirə milli kolorit qatıb.
Festivalın ikinci gününün gündüz musiqi proqramında DJ Kamo, Rilaya və Mərdan Kazımov çıxış ediblər.
Festivalda şəhər sakinləri ilə yanaşı, xarici turistlər də iştirak edib. Ziyarətçilər stendlərlə tanış olur, təqdim edilən təamların dadına baxır, bəyəndikləri məhsulları əldə edir, rəngarəng pavilyonların qarşısında şəkillər çəkdirirlər.
Pavilyonlar arasında gəzən ziyarətçilər həm yerli istehsalçılarla tanış olur, həm də müxtəlif çeşidlər haqqında məlumat əldə edirlər. Ərazidə səslənən musiqi və ziyarətçilərin fəallığı festivalda xoş ab-hava yaradıb.
Axşam konsert proqramında isə reper və mahnı müəllifi Orxan Zeynallı, Əməkdar artist Xəyyam Nisanov və Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva sevilən mahnılarını ifa edəcəklər.
Qeyd edək ki, Zeytun Festivalı Dövlət Turizm Agentliyi və Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin dəstəyi, "Absheron Olive Gardens" və "Olivea" zeytun məhsullarının sponsorluğu ilə keçirilir.
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