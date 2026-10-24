Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана

Азербайджанский футболист Нихат Искендеров, выступающий за молодежную команду немецкого "Блюменталера", выразил желание вернуться в юношескую сборную страны и продолжить карьеру на более высоком уровне.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на qol.az, 18-летний игрок ранее представлял сборные Азербайджана U15, U16 и U17, однако в последнее время не получал приглашений.

"Я очень хочу вновь получить вызов. Представлять свою страну было бы для меня большой гордостью. Делаю все возможное, чтобы проявить себя, вернуться в сборную и перейти в клуб первого дивизиона", - заявил Искендеров.

Футболист рассказал, что два года назад проходил двухнедельный просмотр в "Ганновере 96", после чего получил возможность продолжить карьеру и образование в Германии. Сейчас он живет самостоятельно, учится в университете и выступает за команду U19 клуба "Блюменталер" из Бремена, периодически помогая составу U18.

До переезда Искендеров около восьми лет провел в системе "Карабаха", где выступал за юношеские команды и иногда тренировался с основным составом. Ранее он занимался в бакинских "Интере", школе "Манчестер Юнайтед" и EFA.

Сравнивая футбольную подготовку в Азербайджане и Германии, игрок отметил существенные различия.

"Здесь гораздо больше внимания уделяют высокому темпу, физической подготовке и работе с мячом. Важнейшую роль играет дисциплина. По сравнению с Азербайджаном скорость игры значительно выше", - подчеркнул он.

Главной долгосрочной целью Искендеров назвал выступление в немецкой Бундеслиге. По его словам, матчи молодежных команд регулярно посещают скауты, поэтому у молодых футболистов есть возможности для дальнейшего роста.