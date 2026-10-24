https://news.day.az/sport/1869387.html В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет В Баку началась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие проходит в Baku Crystal Hall. Сборная Азербайджана проведет первую встречу на чемпионате сегодня в Baku Crystal Hall против сборной Тимора-Лесте.

В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет

Спорт, 24 октября 2026 19:45 (UTC +04:00) 364
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет

В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, которое было организовано в Baku Crystal Hall, сначала прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Председатель Оргкомитета чемпионата мира и фестиваля U-15 Самир Шарифов отметил, что Азербайджан испытывает безграничную гордость, принимая первый чемпионат мира и фестиваль по футболу среди юношей до 15 лет: "Для меня большая честь от имени Национального организационного комитета приветствовать каждого из вас на этом историческом событии - первом чемпионате мира и фестивале FIFA среди юношей до 15 лет. Добро пожаловать в Азербайджан! Добро пожаловать в Баку! Азербайджан испытывает безграничную гордость, принимая этот первый чемпионат мира, объединивший национальные сборные 189 стран. Сегодня молодые футболисты, можно сказать, со всех уголков земного шара удостоились большой чести: они представляют свои страны на чемпионате мира", - добавил он. 

Председатель Оргкомитета подчеркнул, что наша страна высоко оценивает эту дальновидную инициативу президента FIFA Джанни Инфантино, а также доверие, оказанное Азербайджану. Он особо отметил лидерство Президента Ильхама Алиева и оказанную им всестороннюю поддержку в реализации турнира.

По словам Самира Шарифова, этот турнир не ограничивается лишь выявлением звезд будущего: "Это торжество истины о том, что каждый игрок ценен, каждая команда имеет свое место и каждый юноша достоин шанса соревноваться, развиваться, а также следовать за своей мечтой".

С. Шарифов выразил благодарность партнерам, организаторам, тренерам, судьям, волонтерам, а также семьям и странам, поддерживающим футболистов, за вклад в организацию турнира.

Обратившись к молодым футболистам, он подчеркнул, что чемпионат мира и фестиваль являются для них отличной возможностью проявить себя: "Вы - будущее поколение мирового футбола. Надеемся, что независимо от того, приведет ли ваш дальнейший путь к вершинам мирового футбола или к достижениям в других сферах, вы всегда будете вспоминать Баку, Азербайджан как место, где начался незабываемый этап в вашей жизни".

В заключение выступления Самир Шарифов пожелал успехов каждому участнику. Он также выразил пожелание, чтобы первый чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 запомнились великолепным футболом, дружбой на всю жизнь и незабываемыми моментами.

После выступлений была представлена художественная часть мероприятия, и на арену были внесены флаги стран-участниц. 

Отметим, что первые матчи турнира стартовали сегодня. Проводимый впервые турнир собрал в Баку молодых талантливых футболистов из 189 национальных ассоциаций-членов FIFA. В турнире, где предусмотрено около тысячи матчей, сборная Азербайджана проведет первую встречу сегодня в Baku Crystal Hall против команды Тимор-Лесте.

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Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 23 октября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 690
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 23 октября 12:34 (UTC+04), Общество 1 806
В Баку появится новая станция метро 23 октября 12:25 (UTC+04), Общество 10 962
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 637
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 687
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 23 октября 12:16 (UTC+04), Политика 8 766
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 843
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 1 137
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 680
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 23 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 040
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 23 октября 11:38 (UTC+04), Спорт 688
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 23 октября 11:31 (UTC+04), Общество 613
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