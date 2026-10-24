В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, которое было организовано в Baku Crystal Hall, сначала прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Председатель Оргкомитета чемпионата мира и фестиваля U-15 Самир Шарифов отметил, что Азербайджан испытывает безграничную гордость, принимая первый чемпионат мира и фестиваль по футболу среди юношей до 15 лет: "Для меня большая честь от имени Национального организационного комитета приветствовать каждого из вас на этом историческом событии - первом чемпионате мира и фестивале FIFA среди юношей до 15 лет. Добро пожаловать в Азербайджан! Добро пожаловать в Баку! Азербайджан испытывает безграничную гордость, принимая этот первый чемпионат мира, объединивший национальные сборные 189 стран. Сегодня молодые футболисты, можно сказать, со всех уголков земного шара удостоились большой чести: они представляют свои страны на чемпионате мира", - добавил он.

Председатель Оргкомитета подчеркнул, что наша страна высоко оценивает эту дальновидную инициативу президента FIFA Джанни Инфантино, а также доверие, оказанное Азербайджану. Он особо отметил лидерство Президента Ильхама Алиева и оказанную им всестороннюю поддержку в реализации турнира.

По словам Самира Шарифова, этот турнир не ограничивается лишь выявлением звезд будущего: "Это торжество истины о том, что каждый игрок ценен, каждая команда имеет свое место и каждый юноша достоин шанса соревноваться, развиваться, а также следовать за своей мечтой".

С. Шарифов выразил благодарность партнерам, организаторам, тренерам, судьям, волонтерам, а также семьям и странам, поддерживающим футболистов, за вклад в организацию турнира.

Обратившись к молодым футболистам, он подчеркнул, что чемпионат мира и фестиваль являются для них отличной возможностью проявить себя: "Вы - будущее поколение мирового футбола. Надеемся, что независимо от того, приведет ли ваш дальнейший путь к вершинам мирового футбола или к достижениям в других сферах, вы всегда будете вспоминать Баку, Азербайджан как место, где начался незабываемый этап в вашей жизни".

В заключение выступления Самир Шарифов пожелал успехов каждому участнику. Он также выразил пожелание, чтобы первый чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 запомнились великолепным футболом, дружбой на всю жизнь и незабываемыми моментами.

После выступлений была представлена художественная часть мероприятия, и на арену были внесены флаги стран-участниц.

Отметим, что первые матчи турнира стартовали сегодня. Проводимый впервые турнир собрал в Баку молодых талантливых футболистов из 189 национальных ассоциаций-членов FIFA. В турнире, где предусмотрено около тысячи матчей, сборная Азербайджана проведет первую встречу сегодня в Baku Crystal Hall против команды Тимор-Лесте.

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