В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ

Стали известны новые подробности массовой драки в кафе Ab-Hava в Баку, в результате которой погиб человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, подозреваемыми в убийстве являются Эмин Рагимов, известный по прозвищу "Эмин Сабунчу", и спортсмен, выступающий в MMA, Эльмар Джафаров.

По данным издания, после происшествия мужчины скрылись с места преступления. Впоследствии их установили и задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

Отмечается, что погибший Джейхун был известен в своем окружении как "Джейхун Сабунчу".

По имеющейся информации, встречу в месте, где произошла драка, организовал Ахмед Ализаде - сын депутата Арзухана Ализаде.

Всего по делу задержаны девять человек, в том числе Ахмед Ализаде, - по подозрению в совершении различных правонарушений. Эльмар Джафаров и Эмин Рагимов задержаны по подозрению в умышленном убийстве.