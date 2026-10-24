В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО

В Бакинском Приморском национальном парке состоялось открытие Фестиваля оливок.

Как передает Day.Az, Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев и председатель правления Управления Приморского бульвара Ханлар Агаралов ознакомились с павильонами фестиваля. В них представлены оливки и оливковая продукция различных производителей.

Основная цель фестиваля - популяризация древних традиций выращивания оливок в Азербайджане, знакомство с местными производителями и поддержка их деятельности, а также содействие формированию национального бренда в этой сфере.

Фестиваль проводится при поддержке Государственного агентства по туризму и Управления Приморского бульвара, а его спонсорами выступают производители оливковой продукции "Absheron Olive Gardens" и "Olivea".

Фестиваль продлится до 25 октября. В течение дня для посетителей организуются различные развлекательные программы и концерты звёзд эстрады.