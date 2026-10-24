https://news.day.az/sport/1869395.html Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15 Сборная Азербайджана провела свой первый матч на проходящем в Баку чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15. Как сообщает Day.Az со ссылко на İdman.Biz, подопечные Фамиля Халилова встретились со сборной Восточного Тимора (Тимор-Лесте). Поединок в Baku Crystal Hall завершился победой азербайджанской команды со счетом 6:0.
Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15
Сборная Азербайджана провела свой первый матч на проходящем в Баку чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15.
Как сообщает Day.Az со ссылко на İdman.Biz, подопечные Фамиля Халилова встретились со сборной Восточного Тимора (Тимор-Лесте).
Поединок в Baku Crystal Hall завершился победой азербайджанской команды со счетом 6:0.
В составе нашей сборной дублями отметились Мушфиг Заманов и Гасан Махмедов, еще по голу на счету Юсифа Ализаде и Асифа Аллахвердизаде.
Следующий матч сборная Азербайджана проведет 24 октября против команды Андорры.
Отметим, что в турнире принимают участие юные футболисты из 189 национальных ассоциаций, входящих в ФИФА.
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