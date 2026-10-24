Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15

Сборная Азербайджана провела свой первый матч на проходящем в Баку чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15.

Как сообщает Day.Az со ссылко на İdman.Biz, подопечные Фамиля Халилова встретились со сборной Восточного Тимора (Тимор-Лесте).

Поединок в Baku Crystal Hall завершился победой азербайджанской команды со счетом 6:0.

В составе нашей сборной дублями отметились Мушфиг Заманов и Гасан Махмедов, еще по голу на счету Юсифа Ализаде и Асифа Аллахвердизаде.

Следующий матч сборная Азербайджана проведет 24 октября против команды Андорры.

Отметим, что в турнире принимают участие юные футболисты из 189 национальных ассоциаций, входящих в ФИФА.