В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев

В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

"Визит министра иностранных дел Индии, его встреча с Президентом Ильхамом Алиевым и обсуждения с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым показывают наличие новых возможностей для расширения диалога между двумя странами и развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Азербайджан всегда демонстрировал готовность к конструктивному диалогу, взаимному уважению и сотрудничеству с различными странами, отвечающему интересам обеих сторон. Продолжение контактов на высоком уровне между сторонами, проведение политических консультаций и расширение экономических связей служат дальнейшему развитию существующих отношений", - сказал он.

А. Гараев отметил, что одним из факторов, объединяющих Азербайджан и Индию, является богатое историческое и культурное наследие. "Обе страны являются представителями древних цивилизаций, и их культурные связи имеют долгую историю. Это общее прошлое создает благоприятную основу для развития взаимного интереса и культурных связей между народами. В современную эпоху этот потенциал можно еще больше расширить за счет туризма, образования, науки и гуманитарного обмена", - сказал он.

По словам политолога, другим важным фактором, сближающим наши страны, является наличие общих интересов на платформах международного сотрудничества. "Азербайджан и Индия, являясь частью Глобального Юга, имеют возможности для обмена мнениями по ряду вопросов международной повестки дня и развития взаимовыгодного сотрудничества. ООН, Движение неприсоединения, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и другие многосторонние платформы важны с этой точки зрения. Расширение диалога в рамках международных организаций может оказать позитивное влияние и на политические и экономические направления двусторонних отношений", - сказал А. Гараев.

Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество является одной из самых перспективных сфер для развития отношений. "Интерес индийских компаний к энергетическому сектору Азербайджана, их участие в нефтегазовых проектах и инвестиционные возможности показывают реальный потенциал сотрудничества в этом направлении. Наличие индийских компаний, инвестирующих в Азербайджан, также подтверждает существование возможностей для расширения экономических связей. Поощрение взаимных инвестиций, увеличение торгового оборота и установление прямых связей между деловыми кругами могут принести пользу обеим странам. Достижения Индии в области технологий и цифровой инфраструктуры также являются интересным направлением сотрудничества для Азербайджана. Обмен опытом в сфере цифровых услуг, информационных технологий, инноваций и высоких технологий может создать условия для реализации новых проектов. Наряду с этим, расширение сотрудничества в фармацевтике, сельском хозяйстве и других сферах помогло бы диверсификации экономических отношений", - сказал политолог.

А. Гараев отметил, что особого внимания заслуживают также транспорт и туризм. "Стратегическое положение Азербайджана в транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг создает дополнительные преимущества для развития экономических связей с Индией. Транспортно-логистическая инфраструктура нашей страны предоставляет индийским компаниям значительные возможности с точки зрения выхода на региональные рынки. Развитие прямого авиасообщения может способствовать росту туристических поездок, интенсификации деловых контактов и укреплению связей между народами.

Важное место Индии в международной политике и мировой экономике делает развитие отношений с Азербайджаном значимым для обеих сторон. Дополнение существующего политического диалога экономическим, технологическим, культурным и гуманитарным сотрудничеством позволит наполнить двусторонние отношения новым содержанием. Последние контакты показывают, что существует основа для продолжения диалога между Баку и Дели, основанного на взаимных интересах, и изучения новых возможностей сотрудничества", - добавил политолог.