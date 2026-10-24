Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков
Современные дешевые ноутбуки стали очень похожими на дорогие модели, но их выдает качество сборки и экономия на компонентах. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам журналистов медиа, современные портативные компьютеры имеют достаточно быстрые процессоры, встроенную графику и твердотельные накопители NVMe. Однако авторы раскрыли, что производитель очень экономит на компонентах и качестве сборки - этот недостаток они назвали одним из главных.
Так, у дешевого ноутбука может прогибаться область клавиатуры, скрипеть корпус, шататься крышка и плохо фиксироваться шарнир. При этом сам пластик или алюминий могут быть высокого качества, но проблема заключается именно в сборке и контроле на производстве. Кроме того, недорогие модели имеют самые дешевые дисплеи - даже при разрешении Full HD экран может казаться тусклым, иметь низкую контрастность, недостаточную цветопередачу и узкие углы обзора.
Специалисты посоветовали тщательно проверять качество сборки компьютера перед его приобретением. Они признались, что при одинаковой цене немного менее производительный, но качественно собранный ноутбук может оказаться лучшей покупкой.
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