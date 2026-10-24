https://news.day.az/world/1869242.html КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе Два нефтяных судна, перевозивших в общей сложности более 4,5 млн баррелей нефти, подорвались на морской мине при попытке пройти по южному маршруту Ормузского пролива.

КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе

В мире, 24 октября 2026 08:21 (UTC +04:00) 168
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе

Два нефтяных судна, перевозивших в общей сложности более 4,5 млн баррелей нефти, подорвались на морской мине при попытке пройти по южному маршруту Ормузского пролива.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, по данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в результате взрывов и последовавших пожаров были повреждены машинные отделения обоих судов.

Как утверждает КСИР, после происшествия экипажи покинули суда, которые остались у южного побережья пролива.

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