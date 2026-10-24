Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате

Некоторые работники сферы здравоохранения в Азербайджане могут получать надбавки к должностному окладу в размере 10%, 15%, 25% и даже 50%. Размер доплаты зависит от условий труда, занимаемой должности и характера выполняемой работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, надбавки предусмотрены для нескольких категорий работников.

- 15% - медицинским и фармацевтическим работникам госпиталей, пансионатов и реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью вследствие войны. Такая же надбавка полагается некоторым медикам, обслуживающим работников нефтегазовой отрасли и строительства железных дорог, а также сотрудникам, принимающим золото в медицинских учреждениях.

- 10% - другим работникам указанных специализированных учреждений, а также рабочим станций переливания крови, перерабатывающих более пяти тонн плазмы в год.

- 10-15% - работникам, занимающимся вывозом и очисткой твердых отходов из мусорных ям.

- 25% - зубным техникам и другим специалистам, использующим драгоценные металлы при изготовлении зубных протезов.

- 50% - профессорам и доцентам клинических кафедр государственных учреждений высшего медицинского образования, а также ассистентам, непосредственно участвующим в лечении и диагностике пациентов.

Отдельные надбавки также предусмотрены для энтомологов и их помощников, работающих в санитарно-эпидемиологических учреждениях районов с широким распространением опасных насекомых и клещей.

Таким образом, размер дополнительных выплат медицинским работникам определяется действующими правилами и зависит от специфики их работы.