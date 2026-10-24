https://news.day.az/politics/1869318.html А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь "Я взял на себя обязательство предложить присвоить армянским пленным из "арцаха" звание почётных граждан города Ниццы. Это важный жест, призванный выразить нашу солидарность с этими людьми, несправедливо удерживаемыми в Баку. Ницца продолжит добиваться их освобождения!" 

А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь

Политика, 24 октября 2026 14:00 (UTC +04:00) 2 119
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь

Автор: Акпер Гасанов

"Я взял на себя обязательство предложить присвоить армянским пленным из "арцаха" звание почетных граждан города Ниццы. Это важный жест, призванный выразить нашу солидарность с этими людьми, несправедливо удерживаемыми в Баку. Ницца продолжит добиваться их освобождения!" 

С таким откровенно нелепым заявлением выступил мэр французской Ниццы Эрик Сьотти.

Это обещание он взял на себя в рамках провокационного мероприятия, которое состоялось во французском курортном городе. Причем местом его проведения было выбрано здание мэрии Ниццы, ибо месье Сьотти при деятельном участии представителей армянской общины и организаций выступил организатором этого дешевого и бесполезного балагана.

Месье Эрик - не знаю даже, на каком слоге делать ударение в его имени, ибо помню армянина Эрика, который в советское время ходил по дворам в одних трусах (он страдал психическим заболеванием и часто сбегал из дома), - был вдохновлен на провокационную речь выступлением Анкине Киракосян, представителя некоего Комитета защиты армянского дела (CDCA).

Именно она выступила перед мэром Ниццы и другими присутствовавшими с соответствующей речью, призвав муниципальных избранников добиваться освобождения тех, кто осужден в Баку за конкретные военные преступления против нашей страны и народа, попутно предложив присвоить им звание почетных граждан. Мэр Ниццы решил удовлетворить желание мадам Анкине, что называется, не отходя от кассы.

Тем более что в этом провокационном мероприятии участвовал давно ангажированный армянской диаспорой Франции заместитель директора Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон. Да, тот самый, который до 44-дневной войны 2020 года, в ходе нее, а также до и после полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности в результате однодневной антитеррористической операции в сентябре 2023 года тиражировал откровенную антиазербайджанскую ложь и чушь.

Все его пасквили в конечном итоге оказались годны разве что в качестве гигиенического средства, хотя, наверняка, их оплата со стороны армянских друзей этого писаки была щедрой. Вряд ли и мэр Ниццы продемонстрировал пример бескорыстной глупости. Сколько стоила сыгранная им роль глашатая провокации, мы когда-нибудь узнаем. Пока же укажу на то, что, несмотря на свою сравнительно небольшую численность, армянская община Ниццы насчитывает 5-6 тысяч человек, но при этом весьма влиятельна.

Например, региональным советником региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег является Магали Алтунян. Причем в марте текущего года она вошла в муниципальный совет Ниццы. Ранее же она занимала должность заместителя мэра, отвечавшего за европейские дела и международное продвижение города. Так что все указывает на неслучайность выбора места осуществления очередной антиазербайджанской провокации.

При этом Франция в целом на протяжении многих лет проводила проармянскую политику. Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Франция участвовала в международном посредничестве по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Однако мы регулярно наблюдали отсутствие нейтральности и политическую поддержку армянской позиции с ее стороны.

Очевидно, что в том числе и поэтому деятельность Минской группы не привела к освобождению оккупированных азербайджанских территорий и фактически способствовала затягиванию урегулирования. Мы об этом помним. Также мы помним, что в гости к лидерам карабахской хунты приезжали различные французские политики, вплоть до кандидатов в президенты Франции.

Мы помним и то, что в ходе 44-дневной войны 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон разве что из трусов не выпрыгивал, стараясь остановить победный марш азербайджанской армии. Помним мы и то, что в декабре 2022 года, после победы Азербайджана в 44-дневной войне, Сенат Франции принял резолюцию, призывавшую правительство признать "независимость" мифического "арцаха". Ценность этой резолюции, как и нынешней инициативы мэра Ниццы, - нулевая.

Нулевой эффективностью запомнились и последующие попытки Франции воспрепятствовать Азербайджану в деле полного восстановления своего суверенитета и территориальной целостности. Мы этой цели достигли, Армения вынуждена была официально признать территориальную целостность нашего государства. И сейчас между нашими странами установлен мир.

При этом лидеры и члены карабахской хунты мотают свои сроки за преступления против азербайджанского государства и народа. Их постигло справедливое наказание. И все попытки армянской диаспоры Франции, использующей своих разнообразных шавок, добиться изменения ситуации бесполезны, смешны и нелепы. Хотя, скорее всего, те, кого используют, продолжают извлекать финансовую выгоду, играя на реваншистских чувствах армянской диаспоры.

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#АЗЕРБАЙДЖАН #ФРАНЦИЯ #НИЦЦА #ЭРИК СЬОТТИ
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