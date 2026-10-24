Роналду установил рекорд по доходам среди действующих спортсменов

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым среди действующих спортсменов, чье состояние и совокупные заработки превысили $2 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Forbes. При подсчетах учитывались зарплаты, премиальные, рекламные контракты и доходы от бизнеса до вычета налогов и выплат агентам.

Роналду также сохраняет мировой рекорд по количеству голов и матчей за национальную сборную Португалии. На его счету 146 забитых мячей в 233 официальных встречах. Лучшим результатом португальской команды на чемпионатах мира остается четвертое место, занятое в 2006 году, когда Роналду уже выступал за сборную.

Во время недавней паузы на матчи национальных команд у футболиста возник конфликт с главным тренером сборной Жорже Жезушем. По сообщениям, Роналду покинул расположение команды после разногласий с наставником. 41-летний нападающий пропустил три заключительные тренировки сборной после того, как тренер не включил его в состав на матч против Норвегии в рамках Лиги наций.

Напряжение усилилось после пресс-конференции, на которой Жезуш не стал гарантировать Роналду место в стартовом составе на предстоящую встречу с Данией. После этого Криштиану отправился в аэропорт и улетел на собственном частном самолете.