В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО

В связи со строительством нового здания ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) проведена оценка состояния деревьев на территории, отведенной под строительство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AzTV, согласно предварительному генеральному плану, на строительный участок общей площадью 1/8 гектара попадает определённое количество деревьев.

По словам представителя Министерства экологии и природных ресурсов Мирсалама Ганбарова, на территории проведена инвентаризация деревьев, оценочные работы завершены и подготовлено соответствующее заключение.

Он отметил, что каждое дерево, попадающее в зону строительства, было учтено. Деревья, которые можно пересадить, планируется перенести на другую территорию.