https://news.day.az/azerinews/1869324.html Bu tibb işçilərinin maaşına 50 faizədək əlavə veriləcək Bəzi səhiyyə işçiləri əmək şəraitinin xüsusiyyətlərinə və gördükləri işin xarakterinə görə aylıq vəzifə maaşlarına 10, 15, 25, hətta 50 faiz əlavə haqq ala bilərlər.

Bu tibb işçilərinin maaşına 50 faizədək əlavə veriləcək

Azərbaycanca, 24 октября 2026 13:19 (UTC +04:00) 301
Bu tibb işçilərinin maaşına 50 faizədək əlavə veriləcək

Bəzi səhiyyə işçiləri əmək şəraitinin xüsusiyyətlərinə və gördükləri işin xarakterinə görə aylıq vəzifə maaşlarına 10, 15, 25, hətta 50 faiz əlavə haqq ala bilərlər.

Day.Az xəbər verir ki, Trend-in qüvvədə olan qanunvericilikdən əldə etdiyi məlumata görə, bu ödənişlər xüsusi hospitallarda çalışan tibb işçilərindən tutmuş qiymətli metallarla işləyən diş texniklərinə və ali tibb təhsili müəssisələrinin klinik kafedralarında fəaliyyət göstərən professorlara qədər müxtəlif kateqoriyaları əhatə edir.

Qaydalara əsasən, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər üçün nəzərdə tutulan hospitalların, pansionatların və bərpa müəssisələrinin tibb və əczaçılıq işçilərinə vəzifə maaşının 15 faizi, həmin müəssisələrin digər işçilərinə isə 10 faizi həcmində əlavə haqq ödənilir.

Magistral boru kəmərlərinin və yeni dəmir yollarının çəkilməsi, neft və qazın nəqli, eləcə də dəniz obyektlərinin qurulması və istismarı ilə məşğul olan işçilərə xidmət göstərən tibb və əczaçılıq işçiləri də vəzifə maaşlarının 15 faizi qədər əlavə alırlar.

Tibb müəssisələrində qızıl qəbul edən işçilər üçün də eyni faiz müəyyən edilib. Təhlükəli həşəratların, digər təhlükəli cücülərin və gənələrin geniş yayıldığı rayonlarda yerləşən sanitar-epidemioloji stansiyaların entomoloqları və onların köməkçiləri də vəzifə maaşlarının 15 faizi həcmində əlavə haqq almaq hüququna malikdirlər. Həmin ərazilərin hansı rayonlara aid edilməsi Səhiyyə Nazirliyinin müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir.

İldə 5 tondan artıq qan plazması emal edən qanköçürmə stansiyalarında texnoloji prosesdə çalışan fəhlələrə vəzifə maaşının 10 faizi həcmində əlavə ödənilir.

Zibil quyularından çıxarılan murdar və bərk tullantıları daşıyan arabaçılara 10 faiz, həmin quyuları özləri təmizləyən arabaçılara isə 15 faiz əlavə haqq verilir.

Ən yüksək əlavə ödənişlərdən biri dişlərin hazırlanmasında qiymətli metallardan istifadə etməklə texniki işləri yerinə yetirən dişdüzəldənlərə və digər işçilərə aiddir. Onlara vəzifə maaşının 25 faizi həcmində əlavə haqq ödənilir.

Bundan başqa, dövlət büdcəsindən maliyyələşən ali tibb təhsili və həkimləri təkmilləşdirmə müəssisələrinin klinik kafedralarında çalışan, eyni zamanda əhaliyə tibbi xidmət göstərilməsi, müalicə və diaqnostika işlərinə bilavasitə cəlb olunan əməkdaşlar üçün ayrıca ödəniş nəzərdə tutulur.

Həmin müəssisələrdə çalışan professor və dosentlərə yüksək ödəniş dərəcəli həkim-mütəxəssisin vəzifə maaşının 50 faizi həcmində əlavə haqq verilir. Assistentlərə isə müvafiq ödəniş dərəcəli həkim-mütəxəssisin vəzifə maaşının 50 faizi qədər əlavə ödənilir.

Beləliklə, əlavə haqqın məbləği işçinin tutduğu vəzifədən, əmək şəraitindən və yerinə yetirdiyi işin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişir.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#TİBB
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 91
В Китае нашли необычное существо без глаз 14:29 (UTC+04), Это интересно 213
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 233
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 14:15 (UTC+04), В мире 276
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 301
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 14:00 (UTC+04), Политика 2 101
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 332
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 13:39 (UTC+04), Общество 350
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 13:30 (UTC+04), Общество 4 045
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 345
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 13:18 (UTC+04), Общество 402
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 13:12 (UTC+04), Общество 406
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 13:00 (UTC+04), Политика 4 728
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 12:58 (UTC+04), Общество 451
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 408
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 12:48 (UTC+04), В мире 421
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 12:35 (UTC+04), В мире 439
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 383
Роналду установил рекорд по доходам среди действующих спортсменов 12:22 (UTC+04), Спорт 417
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 12:10 (UTC+04), Политика 470
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), Общество 412
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 550
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 11:45 (UTC+04), В мире 5 845
В Баку произошла массовая драка 11:37 (UTC+04), Общество 527
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 11:30 (UTC+04), В мире 645
Дорожная полиция обратилась к водителям 11:16 (UTC+04), Общество 454
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 11:05 (UTC+04), Спорт 672
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 468
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 10:52 (UTC+04), Экономика 507
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 10:40 (UTC+04), Политика 496
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 478
Азербайджанская нефть выросла в цене 10:32 (UTC+04), Экономика 779
Предупреждение для водителей - 24 октября... 10:26 (UTC+04), Общество 521
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 479
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 468
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 10:09 (UTC+04), Общество 477
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 10:00 (UTC+04), Политика 7 076
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 09:43 (UTC+04), В мире 540
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 09:36 (UTC+04), Спорт 7 273
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 09:33 (UTC+04), Это интересно 533
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 09:25 (UTC+04), В мире 6 881
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 09:21 (UTC+04), Общество 855
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 486
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 09:14 (UTC+04), В мире 560
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 550
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 09:00 (UTC+04), Спорт 894
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 08:38 (UTC+04), Общество 720
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 08:21 (UTC+04), В мире 1 007
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 5 593
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 06:26 (UTC+04), Спорт 1 276
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Это интересно 580
В США планируют клонировать собак - Причина 03:31 (UTC+04), В мире 733
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 02:18 (UTC+04), Это интересно 686
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 805
В ООН рассказали о жертвах мин в Азербайджане 01:10 (UTC+04), Политика 958
В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО 00:39 (UTC+04), В мире 785
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре 00:18 (UTC+04), Спорт 2 084
Хроника Победы (24.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью французской газете "Фигаро" - ФОТО - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 729
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 865
Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня 23 октября 23:43 (UTC+04), В мире 861
Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам 23 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 678
Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО 23 октября 23:05 (UTC+04), В мире 2 244
В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие! 23 октября 22:53 (UTC+04), Культура 671
Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 23 октября 22:40 (UTC+04), Политика 6 171
США предупредили о возможных протестах в Италии 23 октября 22:30 (UTC+04), В мире 796
Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы 23 октября 22:20 (UTC+04), Политика 4 574
США оштрафовали Air France и KLM 23 октября 22:06 (UTC+04), В мире 2 380
Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара 23 октября 21:55 (UTC+04), В мире 779
Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде 23 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 803
За это можно получить штраф в 100 манатов 23 октября 21:41 (UTC+04), Общество 1 702
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 23 октября 21:30 (UTC+04), Политика 5 742
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 23 октября 21:18 (UTC+04), Общество 2 351
В США указали на уязвимость экономики Китая 23 октября 21:16 (UTC+04), В мире 817
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта 23 октября 21:09 (UTC+04), Экономика 810
Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО 23 октября 21:05 (UTC+04), Политика 5 564
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО 23 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 626
В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность 23 октября 20:43 (UTC+04), В мире 853
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub - FOTO 23 октября 20:43 (UTC+04), Azərbaycanca 822
Срок ареста Роберта Кочаряна продлили 23 октября 20:34 (UTC+04), В мире 2 767
Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО 23 октября 20:30 (UTC+04), Культура 2 444
В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО 23 октября 20:22 (UTC+04), Общество 5 822
Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе 23 октября 20:15 (UTC+04), Это интересно 2 500
Qazaxda TIR yanıb 23 октября 20:10 (UTC+04), Azərbaycanca 866
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО 23 октября 20:08 (UTC+04), Общество 999
Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 23 октября 20:00 (UTC+04), Спорт 746
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 23 октября 19:45 (UTC+04), В мире 6 431
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 23 октября 19:31 (UTC+04), Политика 930
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 23 октября 19:18 (UTC+04), В мире 861
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 23 октября 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 721
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 18:57 (UTC+04), Политика 5 969
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 23 октября 18:53 (UTC+04), В мире 2 944
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 23 октября 18:49 (UTC+04), Спорт 2 622
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 23 октября 18:45 (UTC+04), В мире 820
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 18:36 (UTC+04), Политика 6 191
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 23 октября 18:29 (UTC+04), Политика 836
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 23 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 780
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 23 октября 18:20 (UTC+04), Политика 799
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 23 октября 18:13 (UTC+04), В мире 2 993
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 23 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 869
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 23 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 605
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 23 октября 17:49 (UTC+04), Экономика 2 854
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 23 октября 17:37 (UTC+04), В мире 840
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 23 октября 17:30 (UTC+04), Политика 7 179
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 23 октября 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 796
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 23 октября 17:17 (UTC+04), Культура 2 879
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 23 октября 17:06 (UTC+04), Политика 847
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 23 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 877
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 23 октября 17:00 (UTC+04), Экономика 848
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 833
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 137
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 868
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 678
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 23 октября 16:23 (UTC+04), Политика 7 321
Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 2 967
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 822
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 602
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 826
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 994
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 23 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 915
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 581
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 292
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 23 октября 15:20 (UTC+04), Экономика 3 221
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 365
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 580
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 962
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 894
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 688
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 23 октября 14:44 (UTC+04), В мире 3 417
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 23 октября 14:40 (UTC+04), Общество 5 846
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 900
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 23 октября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 600
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 23 октября 14:17 (UTC+04), Культура 604
Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 476
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 915
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 23 октября 13:45 (UTC+04), Культура 737
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 23 октября 13:41 (UTC+04), Политика 947
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 959
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 962
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 23 октября 13:35 (UTC+04), Автоновости 637
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 3 715
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 585
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 654
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 751
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 627
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 23 октября 12:50 (UTC+04), Спорт 628
Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 23 октября 12:45 (UTC+04), Общество 2 914
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 142
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 23 октября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 666
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 23 октября 12:34 (UTC+04), Общество 1 716
В Баку появится новая станция метро 23 октября 12:25 (UTC+04), Общество 10 674
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 612
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 660
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 23 октября 12:16 (UTC+04), Политика 8 642
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 811
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 1 030
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 651
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 23 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 937
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 23 октября 11:38 (UTC+04), Спорт 637
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 23 октября 11:31 (UTC+04), Общество 587
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 23 октября 11:28 (UTC+04), В мире 3 712
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 23 октября 11:21 (UTC+04), Общество 7 953
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 23 октября 11:19 (UTC+04), Общество 3 608
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 23 октября 11:16 (UTC+04), Экономика 4 057
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 323
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 23 октября 11:10 (UTC+04), Экономика 1 074
Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям? 23 октября 11:04 (UTC+04), Общество 686
İlkin ödənişsiz ev sahibi olmaq mümkündürmü? - Yeni qaydalar fürsət YARADIR - VİDEO 23 октября 10:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 030
В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике 23 октября 10:50 (UTC+04), Общество 3 366
Сыну Кочаряна продлили арест 23 октября 10:43 (UTC+04), В мире 1 023
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 23 октября 10:40 (UTC+04), Туризм
Азербайджан первым использовал ковровые мотивы в дизайне банкнот - Эльдар Микаилзаде - ИНТЕРВЬЮ 23 октября 10:22 (UTC+04), Культура 678
Арсен Венгер в Баку 23 октября 10:14 (UTC+04), Спорт 795
Трамп требует себе третий срок 23 октября 10:05 (UTC+04), В мире 1 118
Си Цзиньпин озвучил 5 программных приоритетов Китая 23 октября 10:02 (UTC+04), В мире 4 008
В Азербайджане раскрыли бюджетные приоритеты на 2027 год 23 октября 09:55 (UTC+04), Экономика 9 591
TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева 23 октября 09:50 (UTC+04), Политика 9 091
Классическое наследие Азербайджана - Назим Аливердибеков и Мамед Гулиев - ФОТО 23 октября 09:41 (UTC+04), Культура 644
В Ашхабаде завершилась конференция и выставка OGT 2026 - ФОТО 23 октября 09:28 (UTC+04), Экономика 2 136
SpaceX начала переговоры о доступе к десяткам тысяч вышек связи 23 октября 09:21 (UTC+04), Наука и технологии 641
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября 23 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Арда Гюлер продлил контракт с "Реалом" 23 октября 09:00 (UTC+04), Спорт 693
DCO поможет Азербайджану привлечь инвестиции в цифровую экономику 23 октября 08:52 (UTC+04), Экономика 1 131
Вниманию водителей: на этих дорогах Баку пробки - СПИСОК 23 октября 08:40 (UTC+04), Общество 3 629
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО 23 октября 08:28 (UTC+04), В мире 4 354
Natiq Məmmədov – dövlətə və xalqa xidmətlə keçən 70 il 23 октября 08:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 756
Детям приходится идти 12 километров до школы - ВИДЕО 23 октября 08:13 (UTC+04), Общество 786
Армянская оппозиция все еще надеется «достать» Баку через СОР17 - о клоунаде в Ереване 23 октября 08:00 (UTC+04), Политика 6 488
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 23 октября 07:33 (UTC+04), Общество
В этом поселке снизились цены на квартиры - ВИДЕО 23 октября 06:27 (UTC+04), Общество 1 707
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 23 октября 05:10 (UTC+04), Общество
Назван способ спасти данные на смартфоне 23 октября 04:17 (UTC+04), Наука и технологии 821
В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света 23 октября 03:21 (UTC+04), Общество 4 655
Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО 23 октября 02:10 (UTC+04), Культура 823
Гороскоп на 23 октября - для каждого знака зодиака 23 октября 01:27 (UTC+04), Это интересно 982
Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО 23 октября 01:01 (UTC+04), Политика 1 570
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы 23 октября 00:25 (UTC+04), Политика 1 515
Хроника Победы (23.10.2020): Противник потерял контроль над войсками - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 622
Еще новости