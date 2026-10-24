Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре?

Одним из предлагаемых проектов, направленных на решение проблемы транспортных заторов в столице, является увеличение количества станций Бакинского метрополитена в направлении Хырдалана и Масазыра. Этот вопрос периодически поднимается, однако официальных заявлений о строительстве новых станций метро в Хырдалане и Масазыре пока не поступало.

Есть ли у Бакинского метрополитена какие-либо планы на этот счет?

Как сообщает Day.Az, руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов в комментарии изданию Plat.az заявил, что строительство станций метро в направлении Хырдалана и Масазыра не предусмотрено.

"В этом направлении конечными станциями останутся "Ходжасан" и "Автовокзал". Строительство шести станций Фиолетовой линии позволит обеспечить кратчайший путь в центр города для пассажиров, прибывающих из Сумгайыта, Масазыра, Хырдалана, а также сёл и посёлков, расположенных вдоль Бакинско-Шемахинской дороги, к станциям "Автовокзал" и "Ходжасан".

Кроме того, с учетом пересадочных станций пассажирам будут обеспечены максимально удобные переходы на другие линии метро. Это означает, что для жителей указанных населённых пунктов наиболее удобным маршрутом станет поездка от станций "Автовокзал" и "Ходжасан" с дальнейшим продолжением пути на метро", - отметил он.

Могут ли в будущем планы строительства новых станций в этих направлениях всё же быть пересмотрены?

Бахтияр Мамедов ответил на этот вопрос следующим образом:

"Строительство новых станций в этом направлении не планируется. Пассажиры, входящие в метро на станции "Автовокзал", после завершения строительства шести станций, как и сейчас, смогут пересаживаться на Зелёную линию на станции "Мемар Аджеми".

В дальнейшем у них также появится возможность пересадки на Зелёную линию через пересадочную станцию, которая будет расположена рядом со станцией "Низами", а возле станции "Сахил" можно будет перейти на Красную линию. Таким образом, пассажиры смогут с максимальным удобством продолжать путь в направлениях "Гаджи Асланова" и "Ичеришехер".

Ещё одна пересадочная станция будет расположена рядом со станцией "Хатаи", что обеспечит переход на Зелёную линию. Согласно государственной программе, последняя, шестая станция этой линии будет построена на проспекте Бабека.

Как видите, благодаря этому маршрут для жителей, прибывающих в центр города с указанного направления, станет значительно удобнее", - подчеркнул Мамедов.