Баку принимает футбольный мир: грамотная инвестиция в имидж Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

В Баку стартовал первый в истории чемпионат мира и фестиваль FIFA по футболу среди юношей до 15 лет. Масштаб этого события впечатляет даже по меркам крупнейших международных спортивных соревнований: в турнире участвуют команды 189 футбольных ассоциаций, а общее число юных футболистов, тренеров и официальных лиц приближается к 4 тысячам.

В течение шести игровых дней, до 30 октября, запланировано провести около тысячи матчей. По масштабу охвата участников - это беспрецедентный проект в истории юношеского футбола, превращающий столицу Азербайджана в место встречи практически всего футбольного мира. При этом особенность нынешнего соревнования заключается не только в количестве участников.

Да, FIFA создала принципиально новый формат, в котором спортивная борьба сочетается с образовательными программами, международным общением и развитием молодых игроков. Поэтому происходящее в Баку следует рассматривать не просто как очередной футбольный турнир, а как масштабную инициативу по расширению возможностей для нового поколения спортсменов.

Напомню, что решение о проведении первого чемпионата мира и фестиваля U-15 в Азербайджане стало результатом сотрудничества FIFA, AFFA и государственных структур страны. Так, 27 июля текущего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по организации соревнования. В документе подчеркивалось, что проведение турнира должно способствовать укреплению международного спортивного авторитета страны, развитию футбола и дальнейшему накоплению опыта организации престижных состязаний.

Сегодня можно с гордостью оценить практическую сторону этой подготовки. При этом стоит учитывать, что организаторам предстояло не только обеспечить участие почти двух сотен национальных футбольных ассоциаций, но и создать условия для одновременного проведения десятков матчей, размещения многочисленных делегаций, транспортного обслуживания участников и координации работы судей, тренеров, медицинских служб и волонтеров.

О том, насколько серьезно FIFA относится к проекту, свидетельствует внимание к нему руководства международной футбольной организации. В сентябре президент FIFA Джанни Инфантино встретился в Баку с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудив подготовку к соревнованию. А накануне старта чемпионата столицу посетил и Арсен Венгер - руководитель направления глобального развития футбола FIFA, легендарный бывший наставник лондонского "Арсенала".

Он ознакомился с готовностью спортивной инфраструктуры, посетив комплекс в Говсане. Блистательный коуч остался доволен увиденным. Иначе и быть не могло. Ведь он увидел, как оборудованы десять футбольных полей, позволяющих одновременно принимать до двадцати матчей. Для соревнования подобного масштаба такая конфигурация имеет принципиальное значение: она дает возможность организовать насыщенную программу без чрезмерного растягивания турнира по времени.

Важен и сам подход к подготовке объекта. Инфраструктура создавалась с учетом специфики нового формата FIFA, предполагающего большое количество коротких матчей и постоянную смену соперников. Необходимо было обеспечить качественное состояние полей, удобство перемещения команд, работу судейских бригад и технических служб, а также необходимые условия для спортсменов и тренеров.

При этом центральной площадкой открытия турнира и проведения финалов отдельных соревновательных уровней стал Baku Crystal Hall. Организаторы совместили функциональную спортивную площадку, рассчитанную на массовое проведение матчей, с известным городским объектом, способным стать выразительной сценой главных событий чемпионата.

Подобное распределение площадок демонстрирует рациональный подход к организации соревнования: повседневная игровая программа сосредоточена там, где обеспечена необходимая пропускная способность, тогда как наиболее значимые церемонии и финальные встречи проходят в узнаваемом пространстве столицы. Бесспорно, этот проект имеет значение далеко за пределами одного турнира. FIFA рассматривает его как инструмент развития футбола в глобальном масштабе, а Азербайджан получает возможность продемонстрировать свои организационные возможности непосредственно представителям международного спортивного сообщества.

Конечно же, для многих участников первенства поездка в Баку стала первым зарубежным путешествием и первой возможностью выступить на столь масштабной международной площадке в национальной форме. Именно в этом заключается одна из главных особенностей турнира. Он предоставляет шанс не только традиционным футбольным державам, но и странам, которые реже появляются на крупных мировых соревнованиях.

Разумеется, нельзя заранее утверждать, что именно нынешний турнир откроет миру будущих обладателей "Золотого мяча" или победителей Лиги чемпионов. Однако вероятность появления новых звезд всегда связана с расширением возможностей для молодых игроков. Чем больше качественных международных матчей они получают в юном возрасте, тем больше условий возникает для раскрытия их способностей.

В этом смысле нынешний чемпионат может стать важной отправной точкой для многих участников. Даже если большинство из них не станут профессиональными футболистами, полученный опыт международного общения и спортивного соперничества останется значимой частью их жизни. Конечно же, все они обязательно вспомнят город, ставший отправной точкой их международной карьеры. Можно констатировать, что Баку принимает футбольный мир и одновременно инвестирует в поколение, которому предстоит определять будущее самой популярной игры на планете.

Очевидно, что здесь важна и международная информационная составляющая. Публикации FIFA, материалы спортивных СМИ и сообщения национальных федераций позволяют миллионам людей увидеть Азербайджан в контексте крупного позитивного события. При этом туристический эффект не следует сводить только к непосредственным расходам приезжих. Такого рода международные соревнования укрепляют узнаваемость страны, формируют деловые контакты и подтверждают наличие опыта, необходимого для организации мероприятий мирового уровня. Такая репутация способна приносить пользу и после завершения нынешнего грандиозного турнира.