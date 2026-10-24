Американские читатели познакомятся с поэзией Нигяр Гасанзаде

Американская независимая информационно-аналитическая платформа Maskomania News, базирующаяся в Калифорнии и освещающая вопросы международных отношений, геополитики и культуры, открыла отдельную литературную рубрику, посвящённую творчеству известной азербайджанской поэтессы Нигяр Гасанзаде.

В рамках этой рубрики планируется регулярно публиковать её поэтические произведения в английских переводах известных зарубежных поэтов и переводчиков, представляя творчество автора широкой международной, прежде всего американской, аудитории. Об этом сообщила Trend автор.

Особое внимание к поэзии Нигяр Гасанзаде связано с её универсальным художественным языком, способностью говорить о глубинных человеческих переживаниях, преодолевая национальные, географические и временные границы.

"Моя поэзия обращена к тому, что объединяет людей, независимо от их происхождения и культуры: любви, человеческому достоинству, хрупкости существования, духовной свободе и вечному поиску света. В этих стихах личное переживание нередко обретает общечеловеческое звучание, а простые, на первый взгляд, образы раскрывают сложные философские смыслы", - отметила она.

Поэтический мир Нигяр Гасанзаде существует на пересечении земного и метафизического, реального и символического, где слово становится не только способом выражения мысли, но и продолжением внутреннего голоса человека.

Именно эту особенность её творчества тонко подметил видный азербайджанский писатель Сейран Сахавет, чья статья "Не хочу смотреть в одиночестве..." стала одним из центральных текстов, посвящённых поэзии автора.

Размышляя о стихах Нигяр Гасанзаде, писатель подчёркивает их вневременную и наднациональную природу, называя их "небесными" и "космическими". По его мнению, эти произведения невозможно ограничить рамками определённой эпохи или пространства.

Особенно выразительна мысль Сейрана Сахавета о том, что стихотворение Нигяр Гасанзаде не заканчивается последней строкой: оно продолжает звучать в сознании читателя, пробуждая его собственные чувства, воспоминания и размышления.

Писатель сравнивает её поэзию не столько со словом, сколько со звуком, который предшествует слову, словно подчёркивая первозданную, интуитивную природу её поэтического дара.

Одной из первых публикаций в новой рубрике стало стихотворение Нигяр Гасанзаде "Peace: A Poem for a Wounded World" (Мир: Стихотворение для израненного мира), опубликованное на английском языке.

"Произведение посвящено одной из важнейших тем современности - миру как нравственной необходимости и высшей человеческой ценности. Через поэтические образы я обращаюсь к человеческим судьбам, невидимым ранам, оставленным войнами, и той внутренней ответственности, которую каждый человек несёт перед жизнью и будущими поколениями", - сказала поэтесса.

В контексте современных мировых потрясений подобное поэтическое высказывание приобретает особую актуальность, напоминая, что литература способна говорить о трагедиях человечества языком, понятным за пределами государственных границ и политических различий.

Открытие персональной рубрики Нигяр Гасанзаде на американской платформе представляет собой значимое событие в международном продвижении современной азербайджанской литературы. Оно создаёт возможность для последовательного знакомства англоязычных читателей не с отдельным произведением, а с целостным поэтическим миром автора.

"В то же время эта инициатива становится ещё одним свидетельством того, что современная азербайджанская поэзия способна быть частью глобального литературного диалога, сохраняя свою культурную самобытность и обращаясь к универсальным вопросам человеческого существования", - добавила она.

Платформа Maskomania News также заявляет о намерении продолжать публикации, посвящённые литературе, искусству, культуре, науке и интеллектуальному наследию Азербайджана, знакомя международную аудиторию с творчеством и деятельностью выдающихся представителей страны.

Таким образом, новая литературная рубрика становится не только признанием творческой индивидуальности Нигяр Гасанзаде, но и ещё одним мостом между азербайджанской культурой и мировым читателем.

Ознакомиться с английской публикацией стихотворения "Peace: A Poem for a Wounded World" можно по ссылке: https://maskomania.com/nigar-hasan-zadeh-peace/