Фамиль Халилов оценил старт сборной Азербайджана на чемпионате мира U-15

Главный тренер юношеской сборной Азербайджана Фамиль Халилов поделился впечатлениями после победы над сборной Восточного Тимора (6:0) на проходящем в Баку чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, специалист отметил, что первая игра, как и ожидалось, выдалась сложной, однако во втором тайме футболисты смогли собраться и одержать заслуженную победу.

"В первую очередь поздравляю футболистов. Мы знали, что первые матчи всегда даются нелегко. Это проявилось и в первом тайме. Во второй половине игры ребята смогли собраться и одержали заслуженную победу", - заявил Халилов.

Главный тренер подчеркнул, что, несмотря на крупную победу, команде не стоит расслабляться:

"Наша работа только начинается. Мы должны постараться добиться максимального результата и завершить групповой этап в числе лидеров. Наши соперники - достаточно сильные команды. Сегодня мы уже наблюдали за их играми. Каждая из них борется за победу. Как хозяева турнира, мы намерены оставить яркий след".