Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО

Продолжается второй день Фестиваля оливок, проходящего в Баку на территории Приморского национального парка. Вниманию посетителей предлагаются интересные презентации, живая музыка и развлекательная программа.

Как передает Day.Az, яллы в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля танца под музыку, специально написанную для фестиваля, придал мероприятию особый национальный колорит.

В дневной музыкальной программе второго дня фестиваля выступили DJ Kamo, Rilaya и Мардан Казымов.

В фестивале принимают участие не только жители города, но и иностранные туристы. Посетители знакомятся со стендами, дегустируют представленные угощения, приобретают понравившуюся продукцию и фотографируются на фоне красочных павильонов.

Прогуливаясь между павильонами, гости знакомятся с местными производителями оливок и получают информацию о разнообразии представленной продукции. Музыка и активность посетителей создают на фестивале особую атмосферу.

Вечером в рамках концертной программы рэпер и автор песен Орхан Зейналлы, заслуженный артист Хайям Нисанов и народная артистка Зульфия Ханбабаева исполнят свои популярные песни.

Фестиваль оливок проходит при поддержке Государственного агентства по туризму и Управления Приморского бульвара, а также при спонсорстве производителей оливковой продукции Absheron Olive Gardens и Olivea.