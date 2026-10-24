В Баку почтили память народного писателя Ильяса Эфендиева - ФОТО

Когда поднимается театральный занавес, прошлое вновь обретает голос, а давно ушедшие герои возвращаются на сцену, чтобы рассказать о любви, разлуке и верности родной земле... В этот вечер спектакль Бакинского муниципального театра стал пространством, где ожила историческая память Азербайджана, передает Day.Az.

Память классика азербайджанской литературы, народного писателя Ильяса Эфендиева почтили на сцене Центра культуры имени Шахрияра. Вечер, приуроченный к 30-й годовщине со дня смерти выдающегося драматурга, стал не только данью уважения его творческому наследию, но и напоминанием о непреходящей любви к родной земле, силе национального единства и духовной связи поколений.

Спектакль "Моё сердце осталось в Шуше", поставленный народным артистом Марахимом Фарзалибековым по пьесе Ильяса Эфендиева "Повелитель и его дочь" и роману народного писателя Эльчина Эфендиева "Голова", был встречен овациями публики.

В центре произведения драматические страницы истории Азербайджана, когда страна была разделена на ханства, а судьбы людей нередко приносились в жертву политическим обстоятельствам. Через историю любви, разлуки и верности родине создатели постановки обращаются к одной из важнейших тем национальной истории - необходимости единства перед лицом испытаний и сохранения идеи единой государственности.

Особое место в постановке занимает образ Агабейим-аги - дочери карабахского хана Ибрагим Халила. Разлучённая с любимым ради интересов Родины, она сохраняет в сердце тоску по родному краю, а её чувства и творчество становятся воплощением неразрывной связи человека с землёй, на которой он родился. В её судьбе отражается трагедия разлуки, но вместе с тем - сила любви, которую не способны преодолеть ни время, ни расстояние.

Шуша в спектакле - не просто историческое место действия, а символ родного дома, памяти и духовных корней, которые человек хранит в сердце, где бы ни находился.

Открывая памятный вечер, профессор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный артист Азад Шукюров подчеркнул особое место Ильяса Эфендиева в азербайджанской литературе и значение его произведений для нескольких поколений читателей и зрителей.

Режиссёр Марахим Фарзалибеков поделился размышлениями о творчестве писателя и спектаклях, созданных по его пьесам. Говоря о главной идее представленной постановки, он отметил, что, несмотря на тяжёлые испытания, выпавшие на долю Азербайджана на протяжении истории, народ сумел сохранить национальную самобытность, единство и традиции государственности.

Было отмечено, что история театрального искусства Азербайджана второй половины XX века неразрывно связана с именами Ильяса Эфендиева и Амалии Панаховой - основательницы Бакинского муниципального театра. Их совместная творческая деятельность стала одной из ярких страниц национальной сцены. Созданные ими спектакли оставили заметный след в культурной жизни страны, а их художественные достижения продолжают жить в памяти зрителей и служат примером высокого профессионального мастерства.

Спектакль "Моё сердце осталось в Шуше" вызвал большой интерес у публики, вновь подтвердив, что произведения, в которых переплетаются историческая память, человеческие переживания и любовь к Отечеству, сохраняют свою силу и актуальность.

В постановке были задействованы Исмаил Атакишиев (генерал Павел Цицианов), Рашад Кесеменли (Гусейнгулу-хан), Турал Бахыш (Ибрагим-хан), заслуженная артистка Хусния Мурветова (Тубу-ханым), Зульфия Гурбанова (Агабейим-ага), Асиф Рагимов (Фатали-хан), Афган Солтанов (Молла Музаффар-ага), Эльмеддин Закирли (Садай-бек), Турал Ахмед (Махмуд-бек), Мехман Абдуллаев (Шафи-бек), Тогрул Рза (Дмитрий Лисаневич), Эльчин Мурадов (Тень), Рашид Солтанов (Первая тень), Намиг Джавадов (Вторая тень), Нигяр Бабаева (Первая танцовщица), Гюнель Гамидова (Вторая танцовщица) и Азиза Гашимова (Третья танцовщица).

Над созданием спектакля работала творческая группа, в которую вошли композитор, народный артист Эльдар Мансуров, художник-постановщик Ильхам Аскеров, художник по свету Тарлан Алескерли, начальник костюмерного цеха Лейла Акерберова и дизайнер-оформитель Эльнур Эхтирамоглу.

Бакинский муниципальный театр был основан в 1992 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева выдающимися деятелями театра и кино - народными артистами Амалией Панаховой и Юсифом Мухтаровым.

За годы своей деятельности театр внёс значительный вклад в развитие и популяризацию национального сценического искусства как в Азербайджане, так и за его пределами. Его репертуар объединяет произведения азербайджанских и мировых классиков, продолжая знакомить зрителей с богатством национальной культуры и общечеловеческими ценностями.

Памятный вечер ещё раз напомнил: подлинное литературное и театральное наследие не уходит вместе со своими создателями. Оно продолжает говорить с новыми поколениями - о любви и разлуке, верности и достоинстве, исторической памяти и той невидимой нити, которая навсегда связывает человека с родиной.