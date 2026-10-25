Пекин не исключил энергетические проекты с Анкарой

Китай и Турция могут реализовывать на рынках третьих стран совместные проекты по производству аккумуляторов, что обеспечит хранение энергии, вырабатываевой за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил журналистам посол КНР в Анкаре Цзян Сюэбин, делясь ожиданиями от климатического саммита COP31 в Анталье.

По его словам, Пекин и Анкара могут сообща развивать инициативы на рынках Европы, Азии и Африки, что будет выгодно обеим сторонам.

Он не исключил также вклада китайских финансовых структур в реализацию совместных проектов Турции и КНР в сфере возобновляемой энергетики.

Дипломат рассказал и о достижениях Китая в сфере ВИЭ. "Примерно четыре из каждых 10 кВт/ч электроэнергии, потребляемой в Китае, вырабатывается сегодня за счет экологически чистых источников энергии", - сказал Ц. Сюэбин, назвав системы хранения энергии и модернизацию электросетей "важными элементами зеленой трансформации".

"Уверен, что благодаря совместным усилиям Китая и Турции, участники COP31 смогут сформировать более сильную позицию, внеся позитивный вклад в глобальное сотрудничество в области управления климатом, побудить все страны к соблюдению и эффективному выполнению пунктов Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения", - добавил посол КНР.