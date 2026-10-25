Один вид смартфонов станет популярным

На рынке смартфонов появится больше моделей со встроенным вентилятором. Об этом в своем блоге на Weibo рассказал инсайдер Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, встроенный кулер может сильнее повысить производительность смартфона в долгой игровой сессии, чем переход на процессор нового поколения. В этой связи инсайдер считает, что на рынке появится больше устройств с вентилятором.

Представитель Digital Chat Station предположил, что смартфон с прошлогодним процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и встроенным кулером обойдет по производительности модель с новым Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 без активного охлаждения. Автор объяснил, что под нагрузкой и при перегреве вычислительная мощность процессора снижается. Поэтому кулер, который постепенно станет трендом в индустрии, появится во многих аппаратах.

Инсайдер рассказал, что один из производителей рассматривает возможность установить вентилятор в крупную версию своего флагмана. Название компании он не раскрыл. Сейчас такое охлаждение встречается преимущественно в игровых смартфонах: вентилятор занимает место в корпусе и усложняет защиту устройства от пыли и воды.