Иран выдвинул США условие по Ормузскому проливу

Иран предложил США возобновить судоходство в Ормузском проливе в обмен на снятие американской блокады с портов исламской республики. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, это предложение Тегеран уже передал Вашингтону через пакистанских посредников. Иран также уведомил Пакистан, что "готов к возобновлению переговоров с США".

Иранская сторона данную информацию пока не комментировала.

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