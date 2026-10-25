Сокровищницы, ледники и 56 колонн: Забытые следы древнего Агсу - ФОТО - ВИДЕО

Задумывались ли вы о том, какой была жизнь в одном из крупнейших городов Азербайджана века назад? Мощеные камнем улицы, ремесленные мастерские, мечети, бани и продовольственные склады... Наш сегодняшний адрес - Средневековый город Агсу, расположенный неподалеку от села Ульгюдж Агсуинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, город-крепость, заложенный в 1735 году по указанию Надир шаха, долгое время был резиденцией ширванских ханов. В XVIII веке Агсу превратился в один из важных политических, экономических и культурных центров Азербайджана. Хотя в разные периоды за город велась борьба, здесь развивались торговля и ремесло.

Как же выглядели улицы древнего Агсу?

В ходе археологических раскопок были обнаружены мощеные камнем дороги, жилые дома, водопроводные и канализационные линии, а также различные ремесленные мастерские. Стены домов были построены из сырцового кирпича и покрыты специальным строительным раствором. Этот раствор не только защищал строения от дождя, но и придавал им красоту.

В Агсу также функционировали кузнецы, медники и цех по обработке кости. Особый интерес представляет обнаруженная здесь красильная лавка. В результате исследований было установлено, что красящие вещества получали из растения марена. Ввиду значимости производства и экспорта марены XVIII век иногда называют также "Веком марены".

Одной из самых примечательных построек на территории заповедника является Джума-мечеть. В мечети общей площадью 576 квадратных метров обнаружено 56 каменных оснований колонн и тысячи фрагментов черепицы. Эти находки свидетельствуют о развитии строительной и архитектурной культуры в древнем Агсу.

Другим интересным сооружением является ледник-склад XVIII века, расположенный на глубине около 7 метров под землей. В этом сооружении, использовавшемся для хранения продовольственных продуктов, также были найдены медная посуда, клады золотых и серебряных монет.

Археологические исследования на этой территории начались в 1983 году, а в 2010-2012 годах были проведены масштабные раскопки. На территории Государственного историко-культурного заповедника "Средневековый город Агсу", созданного 22 октября 2019 года, зарегистрировано 12 исторических памятников.