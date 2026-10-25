https://news.day.az/society/1869410.html Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии Ибад Гусейнов, задержанный в Грузии, освобожден при содействии посольства Азербайджана и вернулся на родину. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом он рассказал журналистам в аэропорту. По словам Гусейнова, сразу после произошедшего он сообщил о случившемся посольству Азербайджана в Грузии. "Наше посольство оперативно вмешалось.

Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии

Общество, 25 октября 2026 01:40 (UTC +04:00) 387
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии

Ибад Гусейнов, задержанный в Грузии, освобожден при содействии посольства Азербайджана и вернулся на родину.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом он рассказал журналистам в аэропорту.

По словам Гусейнова, сразу после произошедшего он сообщил о случившемся посольству Азербайджана в Грузии.

"Наше посольство оперативно вмешалось. При поддержке посольства и наших представителей меня вывели оттуда и доставили в посольство, где были приняты необходимые меры", - заявил он.

Гусейнов также сообщил, что пытался выяснить причины своего задержания, однако никаких объяснений ему не предоставили.

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#ИБАД ГУСЕЙНОВ
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