https://news.day.az/society/1869410.html Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии Ибад Гусейнов, задержанный в Грузии, освобожден при содействии посольства Азербайджана и вернулся на родину. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом он рассказал журналистам в аэропорту. По словам Гусейнова, сразу после произошедшего он сообщил о случившемся посольству Азербайджана в Грузии. "Наше посольство оперативно вмешалось.
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии
Ибад Гусейнов, задержанный в Грузии, освобожден при содействии посольства Азербайджана и вернулся на родину.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом он рассказал журналистам в аэропорту.
По словам Гусейнова, сразу после произошедшего он сообщил о случившемся посольству Азербайджана в Грузии.
"Наше посольство оперативно вмешалось. При поддержке посольства и наших представителей меня вывели оттуда и доставили в посольство, где были приняты необходимые меры", - заявил он.
Гусейнов также сообщил, что пытался выяснить причины своего задержания, однако никаких объяснений ему не предоставили.
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