Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии

Ибад Гусейнов, задержанный в Грузии, освобожден при содействии посольства Азербайджана и вернулся на родину.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом он рассказал журналистам в аэропорту.

По словам Гусейнова, сразу после произошедшего он сообщил о случившемся посольству Азербайджана в Грузии.

"Наше посольство оперативно вмешалось. При поддержке посольства и наших представителей меня вывели оттуда и доставили в посольство, где были приняты необходимые меры", - заявил он.

Гусейнов также сообщил, что пытался выяснить причины своего задержания, однако никаких объяснений ему не предоставили.