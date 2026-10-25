Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО

Российский боец Петр Ян победил представителя Грузии Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, поединок, ставший соглавным событием вечера, завершился в пользу Яна единогласным решением судей. 33-летний россиянин защитил пояс в легчайшем весе. Он провел третий поединок против Двалишвили: в марте 2023 года победу одержал Мераб, в декабре 2025-го - россиянин.

Главным событием вечера в Абу-Даби станет титульный поединок между Александром Волкановски и Мовсаром Евлоевым.

21:30

Российский боец MMA азербайджанского происхождения Асаф Чопуров дебютировал на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в легчайшем весе он встретился с австралийцем Колби Тикнессом.

По итогам боя победа раздельным решением судей была присуждена австралийскому спортсмену.

Таким образом, Чопуров потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере в ММА.

13:03

Сегодня, 24 октября, на "Этихад Арене" в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 333 по смешанным единоборствам (ММА). В программу вошли 14 поединков, включая два титульных противостояния.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, главным событием вечера станет бой действующего чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски с непобежденным претендентом Мовсаром Евлоевым.

Во втором по значимости поединке чемпион легчайшего дивизиона Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили. Это будет третье противостояние бойцов.

Особое внимание привлечет дебют в UFC российского бойца азербайджанского происхождения Асафа Чопурова. Его соперником в легчайшей весовой категории станет австралиец Колби Тикнесс. Поединок пройдет в рамках раннего предварительного карда.

В турнире также примут участие Александр Волков, Азамат Мурзаканов, Никита Крылов, Аарон Пико и другие известные бойцы.

Полный кард UFC 333

Основной кард

Александр Волкановски - Мовсар Евлоев (титульный бой в полулегком весе)

Петр Ян - Мераб Двалишвили (титульный бой в легчайшем весе)

Лонер Кавана - Рамазан Темиров

Александр Волков - Ризван Куниев

Аарон Пико - Лозен Кейта

Предварительный кард

Азамат Мурзаканов - Доминик Рейес

Никита Крылов - Абдул-Рахман Яхьяев

Абус Магомедов - Кэм Роустон

Грант Доусон - Нурулло Алиев

Ранний предварительный кард

Колби Тикнесс - Асаф Чопуров

Абубакар Вагаев - Джейкоб Малкун

Боладжи Оки - Даниэль Сантос

Коди Стил - Ноа Ганьон

Ясмин Лусиндо - Николь Калиари

Турнир начнется в 18:00 по бакинскому времени. Старт основного карда запланирован на 22:00.