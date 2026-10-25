Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО
Российский боец Петр Ян победил представителя Грузии Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, поединок, ставший соглавным событием вечера, завершился в пользу Яна единогласным решением судей. 33-летний россиянин защитил пояс в легчайшем весе. Он провел третий поединок против Двалишвили: в марте 2023 года победу одержал Мераб, в декабре 2025-го - россиянин.
Главным событием вечера в Абу-Даби станет титульный поединок между Александром Волкановски и Мовсаром Евлоевым.
21:30
Российский боец MMA азербайджанского происхождения Асаф Чопуров дебютировал на турнире UFC 333 в Абу-Даби.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в легчайшем весе он встретился с австралийцем Колби Тикнессом.
По итогам боя победа раздельным решением судей была присуждена австралийскому спортсмену.
Таким образом, Чопуров потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере в ММА.
13:03
Сегодня, 24 октября, на "Этихад Арене" в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 333 по смешанным единоборствам (ММА). В программу вошли 14 поединков, включая два титульных противостояния.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, главным событием вечера станет бой действующего чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски с непобежденным претендентом Мовсаром Евлоевым.
Во втором по значимости поединке чемпион легчайшего дивизиона Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили. Это будет третье противостояние бойцов.
Особое внимание привлечет дебют в UFC российского бойца азербайджанского происхождения Асафа Чопурова. Его соперником в легчайшей весовой категории станет австралиец Колби Тикнесс. Поединок пройдет в рамках раннего предварительного карда.
В турнире также примут участие Александр Волков, Азамат Мурзаканов, Никита Крылов, Аарон Пико и другие известные бойцы.
Полный кард UFC 333
Основной кард
Александр Волкановски - Мовсар Евлоев (титульный бой в полулегком весе)
Петр Ян - Мераб Двалишвили (титульный бой в легчайшем весе)
Лонер Кавана - Рамазан Темиров
Александр Волков - Ризван Куниев
Аарон Пико - Лозен Кейта
Предварительный кард
Азамат Мурзаканов - Доминик Рейес
Никита Крылов - Абдул-Рахман Яхьяев
Абус Магомедов - Кэм Роустон
Грант Доусон - Нурулло Алиев
Ранний предварительный кард
Колби Тикнесс - Асаф Чопуров
Абубакар Вагаев - Джейкоб Малкун
Боладжи Оки - Даниэль Сантос
Коди Стил - Ноа Ганьон
Ясмин Лусиндо - Николь Калиари
Турнир начнется в 18:00 по бакинскому времени. Старт основного карда запланирован на 22:00.
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