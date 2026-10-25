https://news.day.az/officialchronicle/1869406.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 в Баку. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев наблюдал за церемонией открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15."
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 в Баку.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев наблюдал за церемонией открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15."
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