Фестиваль оливок продолжился выступлениями известных артистов - ФОТО

Второй день Фестиваля оливок, проходящего на территории Приморского национального парка, также запомнился интересными презентациями, приятной атмосферой и насыщенной развлекательной программой.

Как передает Day.Az, 24 октября в павильонах, установленных на Бакинском бульваре, производители представили широкий ассортимент оливок и продукции из них.

С учётом интереса посетителей к фестивалю на его площадке с утра до вечера была организована развлекательная программа. Музыка, звучавшая в течение дня на бульваре, и выступления известных артистов дополнили праздничную атмосферу мероприятия.

Вечером того же дня на концерте рэпер и автор песен Орхан Зейналлы, Мердан Кязимов, заслуженный артист Хаям Нисанов и народная артистка Зульфия Ханбабаева исполнили перед зрителями свои популярные хиты.

Фестиваль оливок проводится при поддержке Государственного агентства по туризму и Управления Приморского бульвара, а также при спонсорской поддержке производителей оливковой продукции "Absheron Olive Gardens" и "Olivea".

Основная цель мероприятия - популяризация древних традиций оливководства в Азербайджане, продвижение и поддержка местных производителей, а также содействие формированию национального бренда в этой сфере.

Вход на территорию фестиваля, а также участие в развлекательной и концертной программах бесплатны.

Фестиваль продолжится и 25 октября. В этот день посетители смогут ознакомиться с павильонами, а также посетить концерты народной артистки Айгюн Кязимовой, Азад Шабанова, Замига Гусейнова, Теймура Сулейманбейли и групп "Excellent Band" и "Wave Band".