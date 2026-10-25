Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО

Как сообщалось ранее, 24 октября в Baku Crystal Hall состоялась церемония официального открытия первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи и президент FIFA Джанни Инфантино наблюдали за церемонией.

Сначала Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи встретились с президентом FIFA Джанни Инфантино и другими гостями.

Джанни Инфантино вручил главе государства памятные подарки.