https://news.day.az/officialchronicle/1869401.html Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО Как сообщалось ранее, 24 октября в Baku Crystal Hall состоялась церемония официального открытия первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).
Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО
Как сообщалось ранее, 24 октября в Baku Crystal Hall состоялась церемония официального открытия первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи и президент FIFA Джанни Инфантино наблюдали за церемонией.
Сначала Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи встретились с президентом FIFA Джанни Инфантино и другими гостями.
Джанни Инфантино вручил главе государства памятные подарки.
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