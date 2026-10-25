Джанни Инфантино поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку первого чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15, который проходит в Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом Инфантино написал в своем аккаунте в Instagram.

"У меня была прекрасная возможность быть рядом с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым на матче открытия первого чемпионата мира FIFA U-15 в Азербайджане!" - написал глава FIFA.

По его словам, они вместе наблюдали за историческим матчем и обсуждали общую любовь к футболу, а также его уникальную способность объединять людей.

"Футбол обладает удивительной способностью дарить надежду, вызывать улыбки, строить мосты и создавать дружбу на всю жизнь", - подчеркнул Инфантино.

Он также отметил важную роль руководства Азербайджана в организации турнира.

"Поддержка Президента Ильхама Алиева сыграла ключевую роль в проведении этого соревнования в Баку", - заявил глава FIFA.

Инфантино добавил, что благодаря совместной работе FIFA и Азербайджана юные футболисты из 189 ассоциаций - членов организации получили возможность проявить себя на мировой арене и приблизиться к осуществлению своей мечты.