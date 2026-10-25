В Товузе человек погиб в результате поножовщины, подозреваемый задержан

В Товузе задержан подозреваемый в убийстве одного человека и ранении другого.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате соответствующих оперативных мероприятий полиции был задержан 24-летний Эльнур Садыгов, подозреваемый в нанесении ножевых ранений У. Абдуллаеву и убийстве Низами Гурбанова. Задержанный передан следствию. По факту проводится расследование в Товузской районной прокуратуре.

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В Товузском районе произошла поножовщина, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории района.

В результате происшествия ножевые ранения получили два человека. Один из них скончался на месте. Другой пострадавший - У. Абдуллаев 1988 года рождения - был госпитализирован.

Ему незамедлительно оказали медицинскую помощь. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

По факту проводится расследование.