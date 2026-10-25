В Азербайджане часть колледжей закроют - Подробности - ВИДЕО
В Азербайджане рассматривается возможность включения ряда колледжей в состав высших учебных заведений с учетом их профиля, а также прекращения деятельности некоторых из них.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, об этом заявил председатель Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса, депутат Анар Искендеров, комментируя законопроект "О высшем образовании".
По его словам, работа в этом направлении уже началась. Основная цель - наладить взаимодействие колледжей с профильными университетами и повысить качество образования.
Депутат отметил, что включение колледжей в состав вузов с учетом их специализации позволит устранить ряд существующих проблем в образовательном процессе.
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