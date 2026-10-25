https://news.day.az/economy/1869142.html Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство - ставка на технологии и промышленность Азербайджан и Италия намерены расширить экономическое сотрудничество, сделав акцент на переработке сырья, современных технологиях и создании новых производств. Для Баку это возможность получать больше дохода от собственных ресурсов, развивать промышленность и выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство - ставка на технологии и промышленность

Экономика, 25 октября 2026 08:00 (UTC +04:00) 2 037
Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство

Автор: Байрам Эльшадов

Азербайджан и Италия намерены расширить экономическое сотрудничество, сделав акцент на переработке сырья, современных технологиях и создании новых производств. Для Баку это возможность получать больше дохода от собственных ресурсов, развивать промышленность и выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Для Рима - укреплять доступ к стратегически важному сырью и расширять присутствие итальянских компаний на азербайджанском рынке.

Новый этап партнерства закреплен Совместной декларацией о стратегическом сотрудничестве в сфере критически важного сырья, подписанной в ходе рабочего визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Италию. Договоренность приобретает особое значение на фоне растущего спроса на материалы, необходимые для современной промышленности, энергетики и высоких технологий.

Договоренность направлена на расширение промышленного партнерства, объединение ресурсного потенциала Азербайджана с технологическим опытом Италии, развитие перерабатывающих мощностей и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Масштаб существующих связей позволяет оценить потенциал нового этапа сотрудничества. В 2025 году товарооборот Азербайджана и Италии достиг 8 млрд евро. Теперь стороны намерены увеличить этот показатель до более чем 10 млрд евро.

Италия остается крупнейшим рынком для азербайджанского экспорта. При этом двусторонняя торговля пока во многом зависит от энергетики. Поставки нефти и газа сформировали прочную основу отношений, но развитие других отраслей может сделать экономическое партнерство более разнообразным.

Показательный пример - Трансадриатический газопровод (TAP). По данным итальянского МИД, с 2021 по 2025 год по нему в Италию поступило почти 48 млрд кубометров газа из Азербайджана. Для Рима это один из инструментов диверсификации энергетических поставок, а для Баку - важный канал выхода на европейский рынок.

Теперь стороны хотят расширить сотрудничество за пределы привычной энергетической модели. В центре внимания оказались критически важное сырье, горнодобывающая промышленность, металлургия, искусственный интеллект, цифровая инфраструктура и информационные технологии.

Это важный поворот в экономических отношениях. Чем больше отраслей вовлечено в сотрудничество, тем шире возможности для бизнеса, инвестиций и создания новых производств.

Чтобы понять значение новой декларации, достаточно посмотреть вокруг. Электромобили, аккумуляторы, электронные устройства, энергетическое оборудование и многие другие современные технологии нуждаются в определенных минералах и металлах.

Без надежных поставок необходимых материалов невозможно обеспечить бесперебойную работу многих промышленных предприятий. Поэтому развитые экономики стремятся диверсифицировать источники сырья, снижать зависимость от ограниченного числа поставщиков и создавать более устойчивые производственные цепочки.

Для Италии сотрудничество с Азербайджаном открывает дополнительные возможности в этом направлении. Для нашей страны оно создает перспективы привлечения иностранных технологий и расширения промышленной переработки.

При этом принципиально важно понимать: экономическая выгода определяется не одним лишь наличием природных ресурсов. Большое значение имеет то, что страна может произвести из них самостоятельно. Продать сырье - это один вариант. Переработать его, получить промышленный материал, использовать его для производства готовой продукции и затем экспортировать ее - совершенно другой уровень экономической деятельности.

Чем больше этапов производства проходит внутри страны, тем больше возможностей для создания рабочих мест, развития инженерных компетенций и получения дополнительной прибыли.

Именно поэтому сотрудничество в сфере критически важного сырья представляет интерес для Азербайджана. Оно может стать одним из инструментов развития промышленности и расширения несырьевого экспорта.

Италия же располагает развитой промышленностью, инженерными компетенциями и компаниями, работающими в сфере энергетического оборудования, металлургии, машиностроения и автоматизации производства.

Для Азербайджана это означает возможность привлекать оборудование, технологические решения и опыт, необходимые для модернизации предприятий и создания новых производственных мощностей.

На переговорах в Риме обсуждались перспективы сотрудничества с компаниями, работающими в различных секторах экономики. Среди них - энергетические Eni, Snam и Saipem, промышленная Ansaldo Energia, металлургическая Danieli, а также компании цифрового сектора TIM и Aruba.

Отдельное внимание уделялось возможностям взаимодействия с AzerGold и предприятиями алюминиевой и сталелитейной отраслей. Обсуждались поставки оборудования, переработка материалов, их повторное использование и модернизация производств.

Азербайджанские компании представили потенциальные проекты итальянским партнерам, а представители бизнеса провели двусторонние встречи.

У Азербайджана есть возможности для развития такого партнерства. Страна располагает транспортной и логистической инфраструктурой, промышленными парками и Алятской свободной экономической зоной, ориентированной на привлечение инвестиций и развитие производства.

Эти площадки могут быть интересны иностранным компаниям, которые рассматривают Азербайджан как место для размещения предприятий, переработки материалов и организации поставок на региональные рынки.

На встречах в Риме обсуждались возможности использования итальянских технологий и оборудования, а также перспективы взаимных инвестиций. Отдельное направление - применение искусственного интеллекта в промышленности, развитие центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем.

На первый взгляд, критически важное сырье и искусственный интеллект - совершенно разные темы. Но в современной экономике они тесно связаны. Промышленность нуждается одновременно в материалах, оборудовании, цифровых системах управления и квалифицированных специалистах.

И у Италии есть веские причины расширять сотрудничество с Азербайджаном. По данным итальянской стороны, в 2025 году экспорт итальянских товаров в Азербайджан составил 432 млн евро. При этом аналитический центр Конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) оценивает дополнительный потенциал роста итальянского экспорта более чем в 110 млн евро.

Для итальянских предприятий азербайджанский рынок интересен как площадка для продажи оборудования, технологий и промышленной продукции. Совместные проекты также могут открыть дополнительные возможности для работы с рынками региона.

Особое значение приобретает и вопрос инвестиций. На переговорах обсуждались варианты финансирования проектов с использованием итальянского оборудования и технологий, в том числе при участии азербайджанского Фонда развития бизнеса и итальянского агентства SACE, занимающегося экспортным кредитованием и страхованием.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы инвестиционного взаимодействия между Azerbaijan Investment Holding и итальянским институтом развития и инвестиций Cassa Depositi e Prestiti.

Таким образом, речь идет о создании условий для более тесных связей между предприятиями, инвесторами и финансовыми организациями двух стран.

Важным событием станет итало-азербайджанский бизнес-форум, который планируется провести в Баку до конца 2026 года. Он может предоставить дополнительную возможность для обсуждения инвестиционных инициатив и установления прямых контактов между компаниями.

Азербайджан последовательно укрепляет свой статус стратегического партнера Европы, превращая географическое положение, ресурсный потенциал и сложившиеся международные связи в реальные возможности для экономического развития. Новая договоренность с Италией подтверждает, что интерес Баку выходит далеко за рамки экспорта энергоресурсов: страна нацелена на развитие современных производств, привлечение передовых технологий и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

Для Азербайджана это путь к укреплению промышленного потенциала, расширению несырьевого экспорта и повышению конкурентоспособности национальной экономики. При этом стремление Италии углублять сотрудничество с Баку свидетельствует о востребованности Азербайджана как надежного партнера в условиях меняющейся мировой экономики.

Теперь главная задача - наполнить достигнутые договоренности конкретными проектами, инвестициями и новыми производственными мощностями. Именно такие результаты позволят нашей стране укрепить экономическую самостоятельность, расширить возможности для роста и вновь утвердить за собой роль значимого участника формирующихся международных промышленных и торговых связей.

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#АЗЕРБАЙДЖАН #ИТАЛИЯ
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