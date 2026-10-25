Где в Баку продают самые доступные квартиры? - ЦЕНЫ - ВИДЕО

На рынке недвижимости Баку сохраняются доступные варианты жилья, в том числе однокомнатные квартиры стоимостью от 30 тысяч манатов. При этом спрос на компактные квартиры остается высоким, что влияет на динамику цен в разных районах столицы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, об этом заявил эксперт по недвижимости Рамиль Османлы.

По его словам, недорогие варианты можно найти в Бузовна, Мардакяне и других отдаленных поселках столицы. Так, в Пираллахинском районе цены на однокомнатные квартиры варьируются в пределах 30-35 тысяч манатов.

Эксперт отметил, что, как и в предыдущие годы, в 2026 году на рынке недвижимости преобладает спрос на квартиры с небольшим количеством комнат.

По его словам, именно высокий спрос на малогабаритное жилье остается одной из основных причин роста цен в ряде районов.

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